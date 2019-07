Die Eule wurde in den Knobelsdorffstraße in Jöllenbeck entdeckt. Foto: Polizei Bielefeld

Die Beamten waren am Samstag gegen 11.30 Uhr nach einem anderen Einsatz in der Knobelsdorffstraße an den Anwohnerparkplätzen und den dort geparkten Fahrzeugen vorbeigegangen. Dabei nahmen sie das Tier wahr, das sich in den Schatten eines Autoreifens drückte.

Bei näherer Betrachtung erkannten die Polizisten, dass es sich um eine kleine flugunfähige Eule handelte. Sie hatte noch deutlich Flaum im Federkleid und war offensichtlich stark entkräftet.

Die Polizisten brachten die Eule in die Aufnahmestelle für in Not geratene Wildtiere im Tierpark Olderdissen zugeführt. Hier wurde durch den zuständigen fachkundigen Tierpfleger festgestellt, dass es sich um eine junge, noch fluguntaugliche Schleiereule handelte, deren Gattung auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten steht.

Die kleine Eule erhielt eine eigene Aufzuchtvoliere und zur Abrundung des Tages eine halbe Maus.