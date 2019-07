Bielefeld (WB). Die Bielefelder Grillplätze sind wegen akuter Waldbrandgefahr bis auf Weiteres gesperrt. Das teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit.

»Die anhaltende Trockenheit zwingt uns dazu, nun alle Plätze dicht zu machen«, erklärt Uwe Eweler vom städtischen Umweltbetrieb. »Es ist einfach zu gefährlich, auf den trockenen Grasflächen und in der Nähe von Bäumen und Sträuchern zu grillen.«

Bereits vor einer Woche wurde der Grillplatz Togdrang an der Osningstraße in Senne gesperrt. Insgesamt gibt es elf Grillplätze, die über das Stadtgebiet verteilt sind. Das Grillen auf Spielplätzen, in Grünanlagen oder im Wald ist natürlich auch wei-terhin verboten. Verstöße gegen das Verbot können nach Angaben der Stadt mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.