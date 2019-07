Neckarsulm (WB). Die neue Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes (DLV) kommt aus Bielefeld: Petra Bentkämper (58) sei am Dienstag in Neckarsulm an die Spitze des Verbandes gewählt worden, teilt der Westfälisch-Lippische Landfrauenverband mit.