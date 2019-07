Bielefeld (WB). Bei Sondierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Sportplatzerweiterung ist auf dem Sportplatz Schildesche an der Talbrückenstraße eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe amerikanischer Bauart aus dem 2. Weltkrieg in 3,5 Meter Tiefe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstagabend entschärft werden.