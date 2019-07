Bielefeld (WB). Bei Sondierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Sportplatzerweiterung ist auf dem Sportplatz Schildesche an der Talbrückenstraße eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe amerikanischer Bauart aus dem 2. Weltkrieg in 3,50 Meter Tiefe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstagabend entschärft werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg hat die Entschärfung für 18 Uhr angekündigt. Das bleibt auch für die Anwohner nicht ohne Folgen: Für die Entschärfung und Beseitigung wird die Fundstelle in einem Radius von 500 Metern abgesperrt, etwa 700 Menschen müssen vorsorglich evakuiert werden. Die Maßnahmen beginnen um 15 Uhr.

Die Betreuungsstelle wird in der Feuerwache West an der Jöllenbecker Straße, Ecke Babenhauser Straße eingerichtet. Für den Transport dorthin fährt ein Bus von moBiel ab 15 Uhr die Haltestellen Am Balgenstück und Halhof an.

Es ist mit massiven Beeinträchtigungen im berufsverkehr zu rechnen. Die Bombenentschärfung wird auch Einfluss auf den über das Viadukt verlaufenden Bahnverkehr zwischen Bielefeld und Herford nehmen. Nähere Informationen wird die Deutsche Bahn zeitnah bekanntgeben. Auch Mobiel wird der Verkehr auf der Talbrückenstraße ab nachmittag einstellen. Genauere Informationen wollen die Verkehrsbetriebe in Kürze bekanntgeben.

Der Bombenfund wurde dem Feuerwehramt am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr erstmalig gemeldet. Die Fundstelle ist gesichert und abgesperrt.

In den vergangenen Monaten hatte es in Bielefeld immer wieder Bombenfunde gegeben. »Eine Ursache dafür ist natürlich, dass wir eine rege Bautätigkeit verzeichnen und die Erde aufgerissen wird«, erklärt Jesko Löhr von der Berufsfeuerwehr Bielefeld. Wie eine Entschärfung abläuft, lesen Sie hier.

Allgemeine Informationen gibt es unter der Hotline-Nummer 0521/51-2000.