Bielefeld (WB/hw). Mit Skepsis und Bedenken hatten Helmut Tiekötter und die Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins die Installation eines Taubenabwehrsystems an der Bahnüberführung Mindener Straße in der Innenstadt beobachtet. »Aber insgesamt ist die Sache ganz gut gelaufen«, berichtet Tiekötter. Der Wunsch der Taubenfreunde, dass die Bahn aus den schlechten Erfahrungen an gleicher Stelle gelernt hatte, ist also in Erfüllung gegangen.