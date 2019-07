Bielefeld (WB). Der Aufsichtsrat der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Bau eines Kombi-Hallenbades auf der Fläche des jetzigen Freibad-Geländes in Jöllenbeck beschlossen. Das teilte die BBF am Freitag mit.