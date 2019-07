Bielefeld (WB/cm). Bei einem Verkehrsunfall auf der Carl-Severing-Straße sind Freitagmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin (67) aus Steinhagen übersah einen vor ihr wartenden Bielefelder (37) auf Höhe der Tankstelle. Sie krachte mit ihrem BMW in das Heck des Mercedes.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Straße in Fahrtrichtung Ostwestfalendamm. Als der Bielefelder in seinem Mercedes verkehrsbedingt zum Stillstand kam, bemerkte dies die Steinhagenerin zu spät und krachte in das Heck. Unfallzeugen alarmierten die Rettungskräfte. Die Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrzeuge äußerlich unversehrt verlassen.

Von Rettungskräften wurden die Autofahrer, die jeweils allein in ihren Fahrzeugen unterwegs waren, medizinisch erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizeiaussagen konnten sie das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die alarmierte Feuerwehr musste keine technische Rettung durchführen. Die Brandbekämpfer sicherten die Unfallstelle mit einem Fahrzeug ab und klemmten die Batterie des BMW ab.

Die Mercedes-Limousine und der BMW 316i waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am BMW entstand Totalschaden. Insgesamt wurde der Schaden auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Bis die Fahrzeuge abgeschleppt wurden, leiteten Polizisten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.