Bielefeld/Detmold (WB). Für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und sichere Fluchtwege finden am Samstag bundesweit Demonstrationen, Aktionen und Kundgebungen statt. Anlass sei eine fortwährende Behinderung und Kriminalisierung der zivilen Seenotretter, teilte die internationale »Seebrücke«-Bewegung am Freitag in Hamburg mit.