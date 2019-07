Der »Bielefelder Hof« am Hauptbahnhof. Foto: Oliver Schwabe

Bielefeld (WB). Die französische LFPI-Gruppe hat das traditionsreiche Vier-Sterne-Hotel »Bielefelder Hof« am Hauptbahnhof übernommen. Es gehörte bislang der »Bielefelder Hof GmbH & Co Stadthallengastronomie und Hotel KG«. Direktor des Hauses bleibt Martin Roßmann, der seit 2011 (und zuvor bereits von 1996 bis 2001) das Haus leitet.

Vergrößert wird das Führungsteam mit der LFPI-Regionaldirektorin Katja Schnabel, Leiterin des Mercure Hotels Düsseldorf Zentrum und des Hotel Indigo am Victoriaplatz in Düsseldorf. Die Mitarbeiter sollen komplett übernommen werden.

»Bielefeld ist das Zentrum der wirtschaftsstarken und boomenden Region Ostwestfalen-Lippe. Der Bielefelder Hof passt als erstes Haus am Platz mit seiner besonderen Zentrumslage und langen Tradition hervorragend in unser Portfolio«, kommentiert LFPI-Geschäftsführer Philipp Bessler das neue Hotel der Gruppe. »Das Firstclass-Haus ist ein Aushängeschild für Bielefeld und in diesem Sinne werden wir es fortführen und weiterentwickeln.«

Die LFPI-Gruppe ist seit 2010 auf dem deutschen Hotelmarkt aktiv und führt hier inzwischen 13 Hotels, ausschließlich in innerstädtischer, zentraler Lage. In Frankreich betreibt die Gruppe etwa 60 Hotels.

Der Bielefelder Hof, 1901 vom Hotelier Wilhelm Geist eröffnet, wurde nach dem ersten Weltkrieg von der Familie Schultze erworben, blieb bis Ende der 80er Jahre in Familienbesitz, ehe die Kapitalgesellschaft Bielefelder Hof das Haus übernahm. Mit dem Einstieg der Mövenpick-Gruppe 1991 wechselte der Name, fast 20 Jahre hieß das Traditionshaus »Mövenpick-Hotel«. Der »Bielefelder Hof« verfügt über 161 Zimmer und Suiten, im Gebäude befindet sich zudem das Feinschmeckerrestaurant »Geist-Reich«.