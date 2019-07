Auch die Strecke, die der von einer auffälligen weißen Stretchlimousine angeführte Korso am Freitagabend gegen 18.20 Uhr durch die Bielefelder Innenstadt genommen hatte, sei der Polizei in großen Teilen weiter unbekannt. »Zeugen, die den Korso und weitere Eingriffe in den Straßenverkehr gesehen haben, sollten sich beim Verkehrskommissariat 2 melden«, sagte die Sprecherin. Das Polizeikommissariat ist unter Telefon 0521/5450 zu erreichen.

Zahlreiche Leser fragten nach der fast zehnminütigen Jahnplatz-Blockade, warum Polizisten am Freitagabend die Hochzeitsgesellschaft nicht gleich an Ort und Stelle festgesetzt hatte. Die Polizeiwache am Kesselbrink sei doch nur zwei Fahrminuten entfernt. Auf Anfrage der Redaktion hieß es dazu von der Polizei Bielefeld: Zur Tatzeit hätten sich die Streifenwagenbesatzungen vom Kesselbrink an anderen Einsatzorten im Stadtgebiet befunden und seien, mit entsprechender Anfahrzeit, erst von der Leitstelle zum Jahnplatz beordert worden.