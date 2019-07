Von Hendrik Uffmann

Im Juli 2006 war die Adler-Figur, deren Flügelspannweite etwa einen Meter misst, vom Hof des Betriebs gestohlen worden. An einem Montagmorgen hatte Heinz Wernings Sohn Maik, der wie sein Bruder Axel im väterlichen Betrieb arbeitet, den Diebstahl bemerkt, erinnert sich der Senior-Chef. »Die Täter müssen ein Fahrzeug mit Kran benutzt und den Adler ganz dreist von der Straße aus aufgeladen haben. Denn die Kieseinfahrt vor der Ausstellung wird jeden Samstag geharkt, und darauf waren keine Reifenspuren zu erkennen«, schildert Heinz Werning das Geschehen von vor 13 Jahren.

Zufallsfund

Dass jemand den Adler in seinem Garten aufstellen könnte, hielt der Heeper Steinmetz damals für sehr unwahrscheinlich, weil dieser so auffällig ist, hatte er damals gegenüber dieser Zeitung für den Bericht über den kuriosen Diebstahl erklärt. Doch vor etwa drei Monaten sei der Heeper Malermeister Sven Laarmann, ein guter Bekannter Wernings, durch Zufall an dem Grundstück eines Hauses in einer benachbarten Stadt vorbeigekommen und habe dort eine Adlerskulptur entdeckt, die ihn sofort an die gestohlene erinnert habe.

»Er rief mich direkt an und schickte mir ein Foto der Statue. Schon auf den ersten Blick war ich mir sicher, dass es unser Adler ist«, erzählt Heinz Werning. Zur Sicherheit habe er die Skulptur dann noch von seinen Söhnen und Mitarbeitern begutachten lassen, die seine Einschätzung bestätigt hätten.

Wo die Skulptur entdeckt wurde, möchte der Steinmetz nicht sagen, da er den Adler von der Eigentümerin des Grundstücks, auf dem dieser entdeckt worden war, zurückbekommen habe und er diese im Nachhinein nicht bloßstellen wolle.

Doch dies sei nicht so einfach gewesen. Denn die Skulptur habe sie von ihrer Mutter geerbt, habe die Dame berichtet. Woher sie stamme und wer die sperrige und schwere Figur zu ihrem Grundstück transportiert habe, daran habe sie sich nicht erinnern können. »Sie konnte auch keine Rechnung oder andere Belege vorlegen, vorher die Skulptur stammt. Ich hingegen habe Fotos und Dokumente, dass ich sie 2000 von einem Betrieb im Ruhrgebiet, von dem wir unserer Steine beziehen, gekauft hatte«, sagt Heinz Werning.

Völlig sicher

Dass es sich exakt um seinen Adler handelt, da ist er sich völlig sicher. »Er ist von Hand gearbeitet, somit ein Unikat. Selbst wenn ihn ein Steinmetz nachgearbeitet hätte, gäbe es Unterschiede.« Außerdem habe er verschiedene materialtypische Risse, die markant für die Figur seien, wiedererkannt.

Dennoch habe die Frau, auf deren Grundstück der Adler gestanden habe, diesen nicht sofort zurückgeben wollen. Und auch die Polizei, bei der er um Rat gefragt habe, habe ihm nur mitteilen können, dass Diebstahl nach fünf Jahren verjährt sei.

So habe er schließlich eine Frist gesetzt. Heinz Werning: »Und kurz vor Ablauf der Frist kam dann der Anruf, dass wir den Adler abholen könnten.«

Nach einigen Restaurierungen steht die Skulptur nun wieder in der Ausstellung vor dem Steinmetzbetrieb gut sichtbar an der Vogteistraße. Dieses Mal allerdings habe er die 200 Kilogramm schwer Figur mit einem Dübel auf einem Findling befestigt, sagt Heinz Werning: »Der wiegt eine Tonne und lässt sich nicht so leicht bewegen.«