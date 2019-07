An dieser Stelle hatte die Feuerwehr am Sonntag das Netz geöffnet, um zwei gefangenen Tauben die Freiheit zu ermöglichen. Allerdings schlüpften später weitere Tauben hinein – auf der Suche nach ihren angestammten Brutstellen. Foto: Markus Poch

Von Markus Poch

Ihnen droht erst Stress und dann ein qualvoller Tod, wenn sie sich im Netz verfangen. Mitarbeiter einer von der Deutschen Bahn beauftragten Firma hatten das Netz erst in der vergangenen Woche unter Teilsperrung der Mindener Straße aufgehängt.

Zuvor waren die Alttauben von dort vertrieben, ihre Nester geräumt und 25 Jungvögel an mehrere Auffangstellen zur weiteren Versorgung vermittelt worden. Noch am Donnerstag hatte Helmut Tiekötter, Vorsitzender des Tierschutzvereins, die Firma für ihr gewissenhaftes Arbeiten unter der Brücke gelobt. Mitglieder der Stadttaubengruppe begleiteten die Installation des Netzes permanent. Die Helfer sind sonst darum bemüht, die Bielefelder Stadttauben-Population in Schach zu halten, indem sie den Vögeln, die im nahen Taubenwagen Brutmöglichkeiten erhalten, künstliche Eier unterschieben.

Nicht alle im Taubenwagen

Aber nicht alle der bis zu 500 Tauben dieser Kolonie brüten im Taubenwagen. Manche tun das lieber unter besagter Brücke, wo sie Anwohnern und Passanten mit ihrem Dreck auf die Nerven gehen. Das sollte sich mit dem neuen Taubenabwehrsystem eigentlich auf Dauer erledigt haben.

Doch es kam anders: Am Sonntag musste sogar die Feuerwehr ausrücken, um zwei dort gefangene Tauben zu befreien. »Sie waren schon total geschwächt und hätten nicht mehr lange überlebt«, sagt Stephanie Elsner, Fachreferentin des Stadttaubenprojektes. Bei der Befreiung öffneten die Einsatzkräfte das Netz an einer Stelle und ließen es geöffnet. Dadurch gelangten am Montag weitere Vögel in den eigentlich gesperrten Brückenbereich.

»Gespräche mit dem zuständigen Bahnmitarbeiter sowie einem Vertreter der Vergrämungsfirma lassen mich hoffen, dass nachgearbeitet wird und die eingeschlossenen Tauben kurzfristig gerettet werden«, sagte Helmut Tiekötter am Montag auf Anfrage. Stephanie Elsner sieht die Bahn gesetzlich gefordert: »Schließlich hat sie hier durch Beauftragung einer Firma tierschutzwidrige Umstände geschaffen.«