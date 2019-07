Blitzer »Bernhard« hat am 7. Mai seinen Dienst in Bielefeld angetreten. Foto: Peter Bollig

Saarbrücken/Bielefeld/Gütersloh (dpa/WB/acl). Ein Urteil im Saarland könnte nun auch Auswirkungen auf Bielefeld und Gütersloh haben. Zumindest für Autofahrer. Denn der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hat entschieden, dass Messungen mit aktuellen Laserscannern – wie sie auch in Bielefeld und Gütersloh eingesetzt werden – nicht verwertbar seien.

Es geht um sogenannte fehlende Rohdaten, die gerichtsfest nachweisen, dass das Ergebnis der Radarmessung korrekt ist. Und so könnte Blitzer »Bernhard«, die neue mobile und mit Abstand erfolgreichste Radaranlage des Bielefelder Ordnungsamtes, könnte bald stillgelegt werden. Und auch sein Gütersloher Pendant »Nico« könnte in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden.

Das Gericht hob mit seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil Entscheidungen des Amtsgerichts Saarbrücken sowie des Saarländischen Oberlandesgerichts auf. Ein Fahrer, der innerorts mit 27 Stundenkilometern zu viel erwischt worden und eigentlich 100 Euro zahlen sollte, feierte damit einen beachtlichen juristischen Erfolg.

Bielefeld wartet mit weiterem Kauf

Zudem kündigten die Verfassungsrichter in Saarbrücken an, in gleich gelagerten Fällen abweichende Entscheidungen saarländischer Gerichte ebenfalls zu korrigieren.

Über das Saarland hinaus entfaltet das Urteil den Angaben zufolge aber keine bindende Wirkung. Dennoch hatte das Bielefelder Ordnungsamt die Pläne für den Kauf eines zweiten Superradarblitzers bis zur Entscheidung des Gerichtes auf Eis gelegt.

Erst im Mai war der Blitzer (Preis: 230.000 Euro) erstmals zum Einsatz gekommen und auch erst dann habe man vom Verfahren gegen die Laserscanner-Messtechnik erfahren, sagte Norman Rosenland, beim Ordnungsamt zuständig für Verkehrsordnungswidrigkeiten, dem WESTFALEN-BLATT.

Jan Focken, Sprecher der Kreisverwaltung Gütersloh, äußerte sich damals gegenüber dem WESTFALEN-BLATT zu dem Fall: »Das ist bundesweit ein Thema. Wir sehen uns derzeit aber nicht veranlasst, deswegen etwas an der Praxis zu ändern.«

»Keine zuverlässige nachträgliche Kontrolle«

Im Kern hatte der betroffene Fahrer im Saarland moniert, dass das von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zugelassene Gerät nicht alle Messdaten speichere. Er könne daher keine Messfehler aufzeigen.

Nach einer Expertenanhörung kamen auch die Verfassungsrichter zu dem Schluss, dass die derzeit gespeicherten Daten »keine zuverlässige nachträgliche Kontrolle des Messergebnisses« erlauben.

Die Speicherung der Rohdaten sei aber technisch ohne großen Aufwand möglich. Insofern seien die Grundrechte des Beschwerdeführers auf ein faires Verfahren und eine effektive Verteidigung verletzt.