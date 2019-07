Bielefeld (WB/wie). Bei der Stadt Bielefeld sind seit dem Wochenende keine weiteren Meldungen eingegangen, was den Befall von Eichenprozessionsspinnern anbelangt.

»Uns war am Freitag noch ein weiteres kleines Nest in Gadderbaum gemeldet worden, das mittlerweile ebenfalls von einem unserer Mitarbeiter mit dem bewährten Spezialsauger abgesaugt worden ist. Seitdem hat es keine weiteren Meldungen gegeben«, erklärt Uwe Eweler, Geschäftsbereichsleiter beim Umweltbetrieb Bielefeld.

Die Stadt hatte die Bürger am vergangenen Freitag dazu aufgerufen, weitere Funde von Nestern mit den giftigen Raupen unter der Service-Hotline (0521/51-0 oder -115) zu melden. Insgesamt wurden im öffentlichen Raum wie Parks oder Grünanlagen in Bielefeld vier Nester von Eichenprozessionsspinnern entdeckt, die alle abgesaugt und entsorgt worden sind. Da die Zeit der Verpuppung mittlerweile vorbei ist, rechnet der Umweltbetrieb in diesem Jahr nicht mehr damit, dass noch neue Raupen-Generationen auftauchen. Uwe Eweler: »Was dann im nächsten Sommer passiert, können wir nur abwarten.«