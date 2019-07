Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Die 10. Große Strafkammer des Landgerichtes hat am Dienstag einen juristischen Schlussstrich unter die Bluttat vom 11. Dezember vergangenen Jahres in Brackwede gezogen. Der schizophrene Deutsch-Türke (54), der am frühen Abend des Tattages in einem Mehrfamilienhaus an der Senner Straße vier Mal mit einem Käsemesser auf seine Nachbarin (56) eingestochen hatte, wurde unbefristet in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

Der 54-Jährige – er wird seit der Tat in der LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund behandelt – gilt derzeit als Gefahr für die Allgemeinheit, stellten die Richter fest. Strafrechtlich wurde die Messerattacke des zur Tatzeit einsichts- und schuldunfähigen psychisch kranken Messerstechers vom Gericht als gefährliche Körperverletzung gewertet.

»Die war eine Hexe für mich. Die hat mir gesagt, ich müsste ausziehen. Sie hat mir Angst eingejagt«, hatte der 54-Jährige vor der 10. Großen Strafkammer erklärt, warum er in der Adventszeit 2018 seine Nachbarin angegriffen hatte. Beim Deutsch-Türken waren vor mehr als 30 Jahren erstmals psychische Störungen festgestellt worden. Im Jahr 1989 gab es für den Mann einen ersten stationären Aufenthalt.

Psychische Störungen hielten an

Auch kurz vor der Bluttat im Dezember vergangenen Jahres war der 54-Jährige wieder in einer Fachklinik behandelt worden. Die psychischen Störungen hielten aber an. So erzählte der Deutsch-Türke vor Gericht, dass er geglaubt habe, in seiner Wohnung würden fremde Menschen ein und ausgehen. Auch soll Gas von Unbekannten in sein Badezimmer geleitet worden sein. Zudem will er aus der Wohnung seiner neu zugezogenen Nachbarin Kinderstimmen gehört haben. Die 56-Jährige habe seiner Meinung nach Kinder misshandelt, erzählte der Mann dem Landgericht.

Das Opfer der Messerattacke leidet bis heute unter den Folgen der Bluttat. Die Frau kann nicht mehr in ihrem alten Beruf als Hauswirtschafterin arbeiten und kehrte vor kurzem von einer Rehakur zurück. Sie will ihre Behandlung in einer Tagesklinik fortsetzen, berichtete die 56-Jährige vor Gericht.

»Du bist eine Hexe und sollst sterben«

Unter Tränen erzählte die Deutsch-Russin der Großen Strafkammer, was sie vom Tattag noch in Erinnerung hatte. Sie war am frühen Abend bereits zu Bett gegangen, da klingelte es an ihrer Tür. Als die Frau öffnete, soll ihr Nachbar aus dem Treppenhaus »Du bist eine Hexe und sollst sterben« gebrüllt, die Wohnungstür aufgedrückt und ihr zunächst zwei Messerstiche versetzt haben.

Weil sie sich nicht mehr gegen die Tür stemmen konnte, sei sie am Täter vorbei durchs Treppenhaus geflüchtet. »Ich war einfach am Weglaufen und habe geschrien«, sagte die 56-Jährige. Dass ihr der Türke zwei weitere Stiche versetzte, habe sie zuerst nicht mitbekommen. Vom Lärm aufgeschreckte Nachbarinnen hätten sie gerettet, ihre Wunden versorgt und Rettungsdienst sowie Polizei alarmiert. Ärzte retteten dann in einer Klinik bei einer Not-OP das Leben der Deutsch-Russin. Der 54-Jährige kehrte in seine Wohnung zurück und ließ sich kurz darauf von Polizisten widerstandslos festnehmen.

Die Frau glaubt aber bis heute nicht, dass der Deutsch-Türke sie umbringen wollte. »Hätte er mich töten wollen, hätte er nur hinter mir herlaufen müssen. Er hätte mich gekriegt«, meinte die 56-Jährige in ihrer Aussage vor Gericht.