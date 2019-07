Von Michael Schläger

200 Plätze stehen dann im Tiefgeschoss des früheren Postamtes zur Verfügung. Erreicht werden können die Plätze über eine Treppenanlage, die neu eingebaut werden musste. Am Rand der Treppenaufgänge befinden sich Metallbänder, über die die Räder nach unten oder nach oben geschoben werden können.

Das sorgt auch für Kritik. Bernd Küffner vom Verkehrsclub Deutschland (VCD): »Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet.« Schwere Räder ließen sich nur schwer nach oben und unten bewegen. Hilfestellung durch Personal vor Ort sei nicht gegeben.

Barbara Choryan, Nahmobilitätsbeauftragte bei der Stadt Bielefeld, verweist auf die Planungen für den Neubau einer Radstation. 2000 Plätze sollen verteilt auf die Bahnhofs-Vorderseite und das Neue Bahnhofsviertel an der Joseph-Massolle-Straße entstehen. Ein Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses liege vor. Jetzt würden Gespräche mit der Bahn über die genauen Standorte geführt. Einen Zeitrahmen, innerhalb dessen die neue Radstation fertiggestellt ist, konnte Choryan allerdings noch nicht nennen.

Ausgerichtet auf drei Jahre

Die Übergangslösung im ehemaligen Postamt wird also wohl länger Bestand haben. Ausgerichtet ist sie eigentlich auf drei Jahre.

Anfang September kommen weitere gesicherte Radabstellanlagen auf dem Parkplatz an der Nahariyastraße und an der Joseph-Massolle-Straße hinzu. Sie bieten Platz für weitere 140 Räder. Damit sei dann die Kapazität der alten, inzwischen abgerissenen Radstation wieder erreicht. Ab Mitte des Monats können an der Station in der ehemaligen Post die Zugangskarten erworben werden, so der Betreiber Mobiel. Die Karten können dann rund um die Uhr eingesetzt werden.

»Leider hatten wir auf die Verzögerungen keinen Einfluss«

Beim Einbau der neuen Eingangstür der Radstation hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Verzögerungen gegeben. Ein Statiker machte die Vorgabe, dass im Eingangsbereich ein besonders tragfähiger Beton verbaut werden müsse, um die hohen Lasten besser aufzufangen. Allein dieser Beton benötigte vier Wochen zum Aushärten. Ende Juni wurde dann mit den Bohrungen für die neue Tür begonnen. Gerade wird die Technik für das neue Zugangssystem installiert. Auch eine Videoüberwachung wurde eingebaut. »Leider hatten wir auf die Verzögerungen keinen Einfluss«, bittet Mobiel-Geschäftsführer Martin Uekmann um Verständnis für die Verzögerungen.

Auch »Etienne’s Radladen« wird weiter vor Ort sein, den Kundenservice rund ums Rad bieten. Aktuell ist die Radstation auf »Dauerparker« ausgerichtet. Geplant ist aber auch eine Lösung für Gelegenheitskunden.