Bielefeld (WB). Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Die Grünen liegen in solchen Umfragen derzeit bei 24 bis 26 Prozent. Über den Höhenflug der Partei haben Ulrich Windolph und An­dreas Schnadwinkel mit der Bielefelder Grünen-Bundestagsabgeordneten Britta Haßelmann (57) gesprochen.

Im Bundestag sitzen Sie in Flüsterweite zum Unionsfraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus aus Gütersloh. Bereiten da zwei Ostwestfalen Schwarz-Grün vor?

Britta Haßelmann : Dass Herr Brinkhaus direkt links von mir sitzt, sollte man politisch nicht überbewerten. Natürlich haben wir morgens im Plenum immer einige Momente Zeit für eine freundliche Begrüßung und einen kleinen Plausch. So sind die Ostwestfalen.

Sie wissen, dass gute Umfragewerte nicht gute Wahlergebnisse bedeuten müssen. Bei der Europawahl waren die Grünen aber nah dran. Macht Ihnen das bei aller Freude auch ein bisschen Sorge, dass Ihrer Partei so viel zugetraut wird?

Haßelmann : Mich freut der große Zuspruch für uns Grüne. Ich denke, dass sich der Zuspruch aus unserer inhaltlichen Arbeit ableitet. Dass wir für Klimaschutz, für sozialen Zusammenhalt und für starke Bürgerrechte eintreten, wird von vielen Wählerinnen und Wählern unterstützt. Das bedeutet gleichzeitig eine sehr große Verantwortung für uns alle. Immer mehr Menschen haben große Erwartungen an uns. Die Herausforderung für uns ist nun, diese Erwartungen auch umsetzen zu können. Derzeit sind wir im Bundestag in der Opposition. Von dort aus Politik aktiv zu gestalten ist nicht einfach.

Zuwächse im ländlichen Raum

Die Grünen gelten als eine Partei des Westens, der Städte, der Gebildeten. Werden Sie immer mehr zur Klientelpartei, deren Klientel durch das Wachsen der Städte größer wird?

Haßelmann : Das sehe ich nicht so. Inzwischen befassen sich immer mehr mit Klimaschutz, natürlichen Lebensgrundlagen und der Vereinbarkeit von Ökologie, Sozialem und Ökonomie. Es ist richtig, dass wir bei der Europawahl in den Großstädten unglaublich gute Ergebnisse erzielt haben. Aber dabei darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch im ländlichen Raum wirklich erhebliche Zuwächse hatten. Das sieht man in Westfalen, in OWL und auch am Niederrhein. Ich stamme aus der Kleinstadt Straelen, dort haben die Grünen 20,6 Prozent bekommen. Dieser Gegensatz zwischen Stadt und Land ist längst nicht mehr zu halten. Das ist uns lange Zeit zugeschrieben worden. Wir sind auch auf dem Land als Grüne wichtige politische Ansprechpartner.

Auch im Osten?

Haßelmann : Auch im Osten. In Brandenburg und Sachsen sind wir stark geworden, das zeigen die aktuellen Umfragen deutlich.

»Niemand braucht die AfD«

Die politischen Antagonisten sind die Grünen und die AfD, von den meisten Medien als die Guten und die Bösen inszeniert. Brauchen die Grünen die AfD, um heller zu strahlen?

Haßelmann : Nein, niemand braucht die AfD. Ich sehe im Bundestag, wie rechtsextrem sich manche AfD-Abgeordnete positionieren. Die Radikalisierung ist ebenso besorgniserregend wie die Vernetzung mit der Identitären Bewegung und anderen rechten Netzwerken. Wir Grüne verteidigen unsere weltoffene, freie Gesellschaft und unsere Demokratie gegen die AfD.

Rot-Grün-Rot in Bremen wird zum Modell für den Bund aufgeblasen. Dabei gibt es da ja schon in der Hauptstadt Berlin. Ist so ein linkes Bündnis als Bundesregierung wahrscheinlicher als Jamaika? Oder liegt Schwarz-Grün am nächsten?

Haßelmann : Ich glaube, dass wir Grünen sehr gut beraten sind, unsere Eigenständigkeit zu betonen. Wir treten mit gutem Personal und guten Inhalten an. Wir erfahren mit unseren Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baer­bock und unseren Themen sehr viel Unterstützung. Die Frage, welches Bündnis wir am Ende schließen, ist immer ganz eng damit verbunden, was wir inhaltlich erreichen können. Das erkennt man daran, dass wir auf Länderebene ganz unterschiedliche Koalitionen bilden – von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg über Jamaika in Schleswig-Holstein bis Schwarz-Rot-Grün in Sachsen-Anhalt.

»Wir Grüne spekulieren nicht über Neuwahlen«

Seit Jahren kommen SPD, Grüne und Linke im Bund auf zusammen 44 bis 46 Prozent. Das linke Milieu wächst nicht, trotz der grünen Welle. Wie erklären Sie sich das?

Haßelmann : Ich kann nur für die Grünen sprechen. Unser Fokus liegt auf der inhaltlichen Arbeit. Deswegen reicht der Zuspruch weit über unsere bisherige Stammwählerschaft hinaus. Die erfolgreiche Verknüpfung der ökologischen Frage mit Wirtschaft und Sozialem entscheidet die Zukunft. Und das erkennen viele Menschen an, weit über eine frühere grüne Stammwählerschaft.

Bei den drei Landtagswahlen im Osten könnte es, wie schon in Sachsen-Anhalt, zu Kenia-Koalitionen aus Schwarz, Rot und Grün kommen, um Bündnisse gegen die im Osten starke AfD zu bilden. Was halten Sie davon?

Haßelmann : Die Grünen sind sich im Osten ihrer Verantwortung für unsere Demokratie sehr bewusst, und sie haben einen Gestaltungsanspruch.

Die Grünen sind die einzige Partei, die Neuwahlen auf Bundesebene will. Ist das der Grund, warum es keine Neuwahlen geben wird?

Haßelmann : Wir Grüne spekulieren nicht über Neuwahlen oder vorgezogene Bundestagswahlen. Das ist müßig. Es ist an der Bundesregierung von Union und SPD, inhaltlich zu arbeiten. Dafür ist sie gewählt worden. Sie muss für sich entscheiden, ob sie die Kraft hat, die Koalition über die gesamte Legislaturperiode zu führen. Wir sind auf alles vorbereitet und stecken unsere Energie in die inhaltliche Arbeit. Mich ärgert dieser Stillstand in der Bundesregierung sehr, weil dadurch das Vertrauen in Politik insgesamt geschwächt wird.

»Klimaschutz ist eine Menschheitsfrage«

Wenn erst Ende September 2021 regulär gewählt wird, sind dann der Klima-Hype und damit Ihr stärkstes Thema verschwunden?

Haßelmann : Nein, der Klimaschutz ist eine Menschheitsfrage, die sich jetzt radikal stellt. Viele Menschen spüren nun, wie die Klimaveränderungen mit Wetterextremen, Dürre und Gletscherschmelze unser Leben real beeinflussen. Ich habe das Gefühl, dass sie ganz sensibel auf Phänomene wie Klimakrise und Insektensterben reagieren und Veränderungen fordern. Wenn wir so weitermachen wie bisher, verfehlen wir die vereinbarten Weltklimaziele. Deswegen muss die Wende sofort eingeleitet werden. Diese Wende betrifft Verkehr, Landwirtschaft, Kohleausstieg und Energie und zieht sich als Prozess über Jahre hin. Aber der Einstieg muss jetzt passieren.

Manche drängen den Grünen schon die Kanzlerfrage auf. Warum reden eigentlich alle nur von einem Kanzler Robert Habeck und nicht von einer Kanzlerin Annalena Baerbock?

Haßelmann : Die Frage stellt sich für uns jetzt nicht. Und wenn sie sich stellt, werden wir sie ganz schnell beantworten.

