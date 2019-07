Die Leitstelle der Feuerwehr erhielt am späten Dienstagabend um kurz vor Mitternacht mehrere Anrufe. Anwohner der Firma Gehring & Neiweiser »Alba-Gewürze« an der Sudbrackstraße meldeten Flammen an der Gebäuderückseite. 25 Brandbekämpfer der Berufsfeuerwehr und Löschabteilung West eilten zur Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Löschkräfte standen zwei Palettenstapel in Vollbrand. Die Flammen schlugen an der Fassade des Gewürzherstellers hoch. Mit einem Löschschlauch wurden die Flammen rasch eingedämmt und abgelöscht, sagte Einsatzleiter Peer Grieger. »Weitere Kräfte verschafften sich zeitgleich Zugang zum Gebäude, um den Produktions- und Lagerbereich zu erkunden. Bis auf die Verrauchung auf allen drei Etagen durch die geborstenen Fenstergläser entstand innen kein Brandschaden. Über eine Drehleiter wurde nach weiteren Brandnestern gesucht.«

Wärmebildkamera eingesetzt

Nach dem Ablöschen der glühenden Palettenreste wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt. Das Gebäude wurde entraucht. »Da wir bei dem Brand von einem unnatürlichen Ursprung ausgehen, übergaben wir die Einsatzstelle der Kriminalpolizei«, so Grieger. Die Beamten begannen in der Nacht ihre Ermittlungen in alle Richtungen. Den entstandenen Sachschaden an den Paletten und am Gebäude schätzte Grieger vorläufig auf etwa 25.000 Euro. Ob Gewürze von dem Brand betroffen waren, konnte vorerst nicht mitgeteilt werden.