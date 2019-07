Bielefeld (WB). Polizisten haben in Bielefeld einen Radler mit Paintball-Waffen aufegriffen. Verkehrsteilnehmern hatten zuvor am Dienstag den Radfahrer auf der Potsdamer Straße mit einem Gewehr in den Händen gesehen und die Polizei informiert.

Gegen 14.15 Uhr war der 19-Jährige in Höhe der Straße Am Vollbruch unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung erwischte den Bielefelder auf der Straße Am Strebkamp. Während der Fahrt hielt er eine Art Sturmgewehr in den Händen und trug eine Pumpgun mit einem Schulterriemen um die Schulter. Am Gürtel trug er eine Pistole.

Bei der Kontrolle fanden die Polizisten in seiner Tasche noch zwei weitere Waffen, Magazine, Hydrogelkugel-Munition und sonstiges Zubehör. Bei den gefundenen Waffen handelt es sich um Anscheins-Waffen, sogenannte Hydrogel-Waffen. Auf den ersten Blick seien diese Waffen nicht von echten Waffen zu unterscheiden. Erst bei genauerer Untersuchung erkannten die Polizisten, dass es sich um Plastik-Waffen handelt.

Die von dem Bielefelder gewählte Art des Transports dieser Waffen ist nach dem Waffengesetz verboten. Er erhält eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.