Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Fast ebenso lange wie der Kulturkreis Senne zum Theater an der Waterbör einlädt, wandert auch der Blick der Besucher angespannt zum Himmel. Denn in den inzwischen 13 Malen hingen nicht selten dunkle Wolken über der Szenerie und drohten das ein oder andere Stück ins Wasser fallen zu lassen.

Canaillen-Bagage in der Waldkirche Fotostrecke

Foto: Kerstin Panhorst

Doch dieses Mal blieb alles trocken – außer vielleicht einigen Augen, die vor lauter Lachen mit Freudentränen gefüllt waren. Denn die Darsteller der Canaillen-Bagage lieferten eine herrlich turbulente, witzig-charmante Komödie über halbseidene Geschäfte, Verführungskünste und die Geheimnisse von Männergesangsvereinen ab.

Schon im vergangenen Jahr begeisterte die freie Theatergruppe aus Bielefeld, die seit 1997 mit einer Reihe von Theaterproduktionen sowie Walkacts auftritt, mit »Gogols Welt« das Publikum.

Die Mitwirkenden sind Absolventen der theaterpädagogischen Fortbildung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Spiel und Theater NRW. Sie führen neben ihrer künstle­r­ischen Tätigkeit Theaterprojekte mit Kindern und Jugendlichen durch, arbeiten mit Schulen im Bereich der Nachmittagsangebote zusammen und geben Workshops und Seminare zu unterschiedlichen Themen.

Kriminelle Machenschaften

Für ihre aktuelle Inszenierung haben sie sich »Ein Gaunerstück« auserwählt, das sehr frei nach John Gays »Bettleroper« eine besondere Gangsterposse erzählt. Petzmann ist der Boss eines Gaunerrings. Er organisiert Diebstähle, Überfälle und Auftragsmorde und kassiert nebenbei Kopfgelder für in Misskredit geratene Kriminelle, die er an den Polizeichef Braun verrät, der mit ihm gemeinsame Sache macht. Als sich seine Tochter Paula in den Gangster Harry Macke verliebt und ihn kurzerhand heiratet, reagieren Vater und Mutter Petzmann entsetzt, denn sie hätten sich eine profitablere Partie für ihre Tochter gewünscht. Die beiden beschließen, den Beinahe-Schwiegersohn verhaften zu lassen und sein Vermögen einzustreichen. Doch der Tausendsassa hat nicht nur ein Eisen im Feuer.

Auch die Tochter des Polizeichefs glaubt seine Auserwählte zu sein, und einige Damen aus der Gang­sterwelt wollen ebenfalls vom Charmeur beglückt werden. Zu allem Überfluss will dann noch Reporterin Else eine Geschichte schreiben über Männergesangsvereine, die weniger die Noten als kriminelle Machenschaften im Kopf haben. Doch auch wenn das Chorleben lediglich der Tarnung der Gangsterbanden dient, ist die Inszenierung gespickt mit Gesang. Bittersüß erklingt zum Abschluss Friedrich Holländers »Wenn ich mir was wünschen dürfte«, nachdem die turbulente Auseinandersetzung um Liebe und Eifersucht am Ende Harry Macke an den Galgen bringt. Die mehr als 100 Besucher spendeten tosenden Beifall.