Bielefeld (WB/hz). Wegen zweifacher Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung seiner Ex-Freundin (21) hat die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes einen in Bielefeld lebenden Iraker zu vier Jahren Haft verurteilt. Der 30-Jährige, der nach knapp zwei Wochen Untersuchungshaft Anfang November vergangenen Jahres auf freien Fuß kam, muss vorerst nicht wieder ins Gefängnis. Der Mann hat die Auflage, sich jeden Mittwoch in der Polizeiwache am Kesselbrink zu melden.

Staatsanwältin Julia Schikowski hatte dem Iraker schwere Verbrechen vorgeworfen. So soll der Produktionshelfer seine damalige Freundin im März und April 2018 zweimal in einer Bielefelder Wohnung vergewaltigt und dabei geschlagen haben. »Die Kammer hält die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft für voll umfänglich erwiesen«, sagte Vorsitzender Richter Dr. Georg Zimmermann am Mittwoch in seiner mündlichen Urteilsbegründung.

Das psychisch labile Opfer sei wegen der Taten kurz vor Ende ihrer Therapie neu traumatisiert worden und müsse wieder behandelt werden. Die junge Frau habe vor Gericht »wahr und belastbar« ausgesagt. Ihre Angaben seien plausibel gewesen. Der Angeklagte habe die 21-Jährige mit den von ihm vollzogenen Sexpraktiken »im hohen Maß gedemütigt«.

Verteidiger Jerrit Schöll will das Urteil des Landgerichtes nicht akzeptieren. Der Bielefelder Rechtsanwalt kündigte für den Angeklagten die Revision zum Bundesgerichtshof an.