Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die »Fridays for Future«-Aktivisten haben ihr Ziel erreicht. Heute soll der Rat den Klimanotstand ausrufen. Aber wie steht es eigentlich um das Klima in der Stadt? Ist tatsächlich Gefahr im Verzug?

Schon 2007 hatte der Rat beschlossen, den CO2-Ausstoß in Bielefeld bis 2020 um 40 Prozent zu reduzieren. Dieses Ziel könne erreicht werden, heißt es im Bericht zur kommunalen Naturhaushaltswirtschaft, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Die aktuellen Werte zeigen: Man nähert sich dieser Marke an. 2015 lag die Reduzierung bereits bei 33 Prozent. Diese Zahl bezieht sich auf den Vergleich mit dem Jahr 1990.

Im April 2018 hat sich der Rat gleich ein neues Ziel gesetzt. Bis 2050 soll nun eine Reduktion von bis zu 95 Prozent geschafft werden. Das entspricht exakt den Bundeszielen.

Warum dreht sich beim Klimaschutz überhaupt alles um Kohlenstoffdioxid oder kurz: Kohlendioxid? Das Gas gilt als Hauptverursacher des Klimawandels. Klimaschutz heißt deshalb, den Ausstoß des Gases deutlich zu senken. Industrie, Handel und Gewerbe sind gut zur Hälfte für den Ausstoß verantwortlich. Jeweils rund ein Viertel entfallen auf den Verkehr und die privaten Haushalte. Die in der Bilanz enthaltenen Verkehrsemissionen sind in Bielefeld seit 1990 sogar um drei Prozent angestiegen. Das heißt: Die erreichte Gesamtabsenkung ist vor allem in anderen Bereichen geschafft worden.

Stadtwerke haben Hausaufgaben gemacht

Zum Beispiel bei den Stadtwerken. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht und das Ziel, 40 Prozent weniger CO2 zu produzieren, bereits im vergangenen Jahr erreicht. »Wir sind froh, uns schon früh um das Thema gekümmert zu haben«, sagt Stadtwerke-Chef Rainer Müller. Aber ganz billig war das nicht. Einen dreistelligen Millionenbetrag musste das Unternehmen dafür einsetzen.

Den CO2-Rückgang kann man nicht exakt messen. Rechenmodelle helfen bei der Bestimmung. Auch der häufig gebauchte Begriff von der Klimaneutralität ist eigentlich eine mathematische Betrachtung. Klimaneutral wäre Bielefeld, wenn pro Einwohner nur noch zwei Tonnen Kohlendioxid produziert würden.

Die Stadt hat sich auch Gedanken gemacht, wie sie das erreichen möchte, und 23 lokale Klimaziele festgelegt. Bis 2050 sollen Strom und Wärme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung bereitgestellt werden. Schon heute können die Stadtwerke 104.000 Haushalte in Bielefeld mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefern. Das sind 291 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Zahl der Fahrzeuge steigt

Das Mobilitätsverhalten soll sich ändern. Heute entfällt noch die Hälfte des Gesamtverkehrsaufkommens in Bielefeld aufs Auto. Sein Anteil soll zugunsten von Fußgängern, Radlern, Bus und Bahn auf ein Viertel reduziert werden. Das allerdings wird schwierig. Denn noch steigt die Zahl der Fahrzeuge in der Stadt: auf zuletzt 200.000.

Investiert werden soll in den Ausbau der energetischen Bestandssanierung. Die Stadt will Vorbild sein und dafür sorgen, dass ihre Gebäude bis 2040 klimaneutral sind. Ohne weitere Anstrengungen der Wirtschaft wird es aber auch nicht gehen.

Aber auch jeder einzelne kann etwas für den Klimaschutz tun. Beim täglichen Einkauf etwa darauf achten, vor allem Produkte aus der näheren Umgebung zu kaufen oder bei der Anschaffung von Elektrogeräten auf den Energieverbrauch zu schauen. Dies will die Stadt mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

»Anstrengungen reichen nicht«

Alles zu wenig? Die Klima-Aktivisten meinen, die Anstrengungen reichen nicht. Zur Einhaltung des Pariser Klimaschutz-Abkommens und zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Gard seien erheblich mehr Anstrengungen erforderlich. Auch in Bielefeld. Ihre Forderung: Schon 2035 müssten die CO2-Emissionen um 100 Prozent reduziert werden.

Viele ihrer übrigen Forderungen lehnen sich an die bereits beschlossenen Klimaschutzziele an. Weitreichend sind ihre Erwartungen im Bereich Mobilität. Der öffentliche Personennahverkehr müsse attraktiver werden bis hin zu dessen kostenloser Nutzung. Dies solle durch eine City-Maut oder obligatorische Mobiel-Monatsfahrkarten für alle Pkw-Anmeldungen refinanziert werden. Auswirkungen auf das Klima sollen bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden. Ein Stadtklimarat, besetzt mit Experten und Bürgern, soll über das Einhalten der Klimaziele wachen.