Notfallsanitäter Kay Deckenbrock (von links), Rettungssanitäter Nikolai Eickelmann, Carsten Kroll, stellvertretender Leiter des Feuerwehramtes, und Auszubildender Benedict Benndorf im Gespräch vor der neuen Rettungswache in Sennestadt, die seit Montag in Betrieb ist. Foto: Kerstin Sewöster

Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). 21 Einsätze an drei Tagen – die Sanitäter in der neuen Rettungswache an der Industriestraße hatten vom ersten Tag an reichlich zu tun.

»Wir haben einen reibungslosen Start hingelegt«, meint auch Brandamtsrat Jörn Bielinski, der am Mittwoch gemeinsam mit dem stellvertretenden Feuerwehramtsleiter Carsten Kroll, Dr. Hans-Peter Milz, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, und anderen die neue Wache in Augenschein nahm, die am Montag den Betrieb aufgenommen hat.

Auf mehr als 200 Quadratmetern wurden drei Ruheräume, eine Küche, Sanitärräume, eine Funkzentrale und ein Aufenthaltsraum eingerichtet – provisorisch, wie Carsten Kroll betont. Wie berichtet, will die Stadt Bielefeld eine neue Rettungswache bauen. Geplant ist ein Neubau neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Altmühlstraße. Er soll für die Zukunft gebaut werden und so groß, dass zwei Rettungsfahrzeuge und zwei Teams dort Platz haben. »Es gibt noch keine Beschlüsse«, sagt dazu Kroll, Ziel sei jedoch, die neue Wache 2020 zu beziehen.

Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen

Bis dahin mietet die Stadt Bielefeld die Räume an der Industriestraße 45 von der Firma Syston Betonbausysteme GmbH. Aktuell wird die Wache im Auftrag der Stadt noch von der ASB DRK JUH Rettungsdienst gGmbH betrieben. Am 1. Oktober zieht jedoch Rettungsdienstpersonal des Feuerwehramtes in die neue Wache. Carsten Kroll erklärt das mit dem Rettungsdienstbedarfsplan, der im September dem Rat der Stadt Bielefeld vorgestellt wird. »Wir konnten die Hilfsfrist von acht Minuten nicht flächendeckend gewährleisten«, erklärt Kroll, warum Eile bei der Einrichtung einer neuen Rettungswache geboten war.

Von der Industriestraße aus werden auch die Ortsteile Dalbke, Heideblümchen und Eckardtsheim versorgt. Es wird aber auch weiterhin eng mit den Nachbarkreisen Lippe und Gütersloh zusammengearbeitet. »Das Netz bleibt, aber wir haben jetzt einen doppelten Boden eingezogen«, meint dazu Dr. Milz.

Zwei weitere Rettungswachen geplant

Die Rettungswache an der Industriestraße ist 24 Stunden am Tag betriebsbereit. Die Planer gehen von 2600 Einsätzen im Jahr aus. Der neue Rettungswagen, der im Oktober den Standort in Sennestadt bezieht – das aktuelle Fahrzeug von ASB DRK JUH geht dann wieder in die Innenstadt – wird dann der zwölfte im Stadtgebiet sein. Es gibt laut Carsten Kroll Pläne für zwei weitere Rettungswachen in Theesen und Dornberg sowie für zusätzliche Fahrzeuge. »Es werden deutlich mehr als 13 Rettungsfahrzeuge«, betont Carsten Kroll.

Eine weitere Herausforderung ist aber die Rekrutierung von Personal. Für alle Wachen gelte, dass sie zusätzliches Personal benötigen, meint Heiner Hofmann, Geschäftsführer beim ASB DRK JUH Rettungsdienst. »Es gibt flächendeckend zu wenig Mitarbeiter, aber wir haben hoch qualifizierte Bewerber«, sagt Heiner Hofmann.