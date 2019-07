In NRW-Bahnen gab es im Jahr 2018 wieder viele Zugausfälle. Auch Linien in Ostwestfalen-Lippe sind stark betroffen. Foto: dpa

Von Florian Weyand

Bielefeld (WB). Bahnfahrer mussten sich in Nordrhein-Westfalen auch 2018 in Geduld üben. Jeder fünfte Zug kam zu spät. Besonders Ostwestfalen-Lippe ist von Verspätungen und Zugausfällen betroffen.

Sorgenkind der Deutschen Bahn ist die Linie RE 6 von Köln/Bonn-Flughafen nach Minden. Jede zweite Fahrt erreichte den Bielefelder Bahnhof mit Verspätung, ein Drittel aller Fahrten kam zu spät am Ziel in Minden an. »Bei drei Großbaustellen auf der Strecke kommt die Bahn ans Limit«, sagt Lothar Ebbers, Pressesprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn. Noch unpünktlicher fuhr die Eurobahn-Linie zwischen Bielefeld und Rahden. Nur 60 Prozent der Züge kamen zur vereinbarten Zeit am Zielbahnhof an.

Positiv stach dagegen die Eurobahn-Verbindung zwischen Bielefeld und Altenbeken hervor. Neun von zehn Fahrten erreichten das Ziel pünktlich. Auch die Strecken Bielefeld – Braunschweig (88,4 Prozent/Westfalenbahn) sowie Bielefeld – Nienburg (88,4 Prozent/Eurobahn) wiesen gute Werte auf.

Schlechtester Wert seit dem Jahr 2010

Insgesamt ließ die Zuverlässigkeit der Nahverkehrszüge in NRW zu wünschen übrig. »Nur noch 78,2 Prozent aller Fahrten der in Nordrhein-Westfalen angebotenen Regionalexpresslinien erreichten ihr Ziel 2018 pünktlich – das stellt den niedrigsten Wert seit 2010 dar«, heißt es im Qualitätsbericht Schienenpersonennahverkehr.

Damit setzte sich der Negativtrend der vergangenen zwei Jahre fort. Der Bahnexperte Lothar Ebbers sieht die überlasteten Knotenpunkte in Düsseldorf und Köln als einen der Gründe für die zahlreichen Verspätungen.

Veraltetes Schienennetz trägt zu Verspätungen bei

Zudem trägt ein veraltetes Schienennetz zur Zunahme der Verspätungen bei. Zwar werden einige Trassen derzeit saniert, aber laut Ebbers ist Besserung vorerst nicht in Sicht. »Der Baustellen-Marathon dauert mindestens noch zehn Jahre«, vermutet der Experte. Ein Grund ist die Umstellung auf die Züge des Rhein-Ruhr-Express (RRX), der die Großstädte im Ruhrgebiet zukünftig im Takt von 15 Minuten verbinden möchte. Bis dahin ist bei Bahnreisenden Geduld gefragt.

Viele Lokführer fehlen

Zugausfälle sind nicht nur Unwettern oder einem unvorhersehbaren Personenschaden geschuldet. Eine weitere Ursache ist auch das Fehlen von Lokführern. »Kommt es zusätzlich zu einem hohen Krankenstand, können Fahrten nicht wie geplant durchgeführt werden«, heißt es im Qualitätsbericht.

Kunden sind unzufriedener

Die Nahverkehrskunden in NRW sind mit den Leistungen unzufriedener als bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren. Besonders fehlende Fahrplaninformationen an Haltestellen sowie die geringe Taktfrequenz an einigen Bahnhöfen ärgern die Pendler. Dazu kommen Verspätungen und Zugausfälle. »Die Geduld der Kunden darf nicht überstrapaziert werden«, warnt Ebbers. Die befragten Bahnfahrer sahen aber auch Verbesserungen. Die Sauberkeit in Zügen habe zugenommen, zudem sei der Einstieg für Menschen mit Behinderung verbessert worden. Auch die Sicherheit an den Stationen wurde besser bewertet als noch vor zwei Jahren.