Bielefeld (WB/wie/MiS). Der Bielefelder Rat hat am Donnerstag den Klimanotstand erklärt. Mit dem symbolischen Akt soll bekundet werden, dass die Eindämmung der Klimakrise in Bielefeld höchste Priorität haben müsse. Mehrere hundert »Fridays for Future«-Aktivisten hatten zuvor demonstriert.