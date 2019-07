»Höchsten Respekt« zollt Rudi Cerne Linda Cariglia (rechts) und Karolina Smaga. Das ZDF stellte das Duo am Mittwochabend als Kandidatinnen für den XY-Preis vor. Foto: ZDF

Von Stefan Biestmann

Bielefeld/Gütersloh/Rietberg/Herford (WB). Erst im Herbst wird entschieden, wer den XY-Preis für Zivilcourage erhält. Aber schon am Mittwochabend machte Moderator Rudi Cerne in der ZDF-Sendung »Akzenzeichen XY...ungelöst« klar, dass sich zwei ostwestfälische Frauen berechtigte Hoffnungen auf die Auszeichnung machen dürfen. »Mit unglaublich viel Mut haben Linda Cariglia und Karolina Smaga das Verbrechen an einer jungen Frau verhindert«, lobt er.

Für einen mehr als vier Minuten langen TV-Beitrag stellte das ZDF die Szenen vom 14. Oktober 2018 nach: An dem Morgen dieses Tages vereitelten Karolina Smaga (22) aus Rietberg und Linda Cariglia (20) aus Gütersloh eine Vergewaltigung an der Mindener Straße in Bielefeld.

Jetzt gehört das Duo zu den mehr als 40 Kandidaten für den XY-Preis , der am 20. November in Berlin verliehen wird. Und für das ZDF zählen die Frauen schon jetzt zum Favoritenkreis. Denn nur sieben Fälle werden in der XY-Sendung auch vorgestellt. Letztlich entscheidet aber eine zehnköpfige Jury über die drei Preisträger, die jeweils 10.000 Euro erhalten.

»Wir haben sieben bis acht Stunden lang gedreht«

Der Aufwand für den in der Nähe von München aufgezeichneten TV-Beitrag war groß: »Wir haben sieben bis acht Stunden lang gedreht«, berichtet Linda Cariglia auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Sie und Karolina Smaga hatten dabei auch Einfluss auf das Drehbuch. Gemeinsam mit zwei Schauspielern, die den Vergewaltiger und das Opfer verkörperten, spielten sie die Szenen nach. »Das war alles sehr realitätsnah«, meint Linda Cariglia. Sie habe bereits viele positive Reaktionen von Freunden und Verwandten bekommen.

Dass das ZDF zu Beginn die Namen von ihr und ihrer Freundin Karolina Smaga vertauschte, fiel dabei für sie nicht ins Gewicht. »Mir ist das erst gar nicht aufgefallen. Meine Tante hat es mir später berichtet. Aber es gibt Schlimmeres«, sagt Linda Cariglia.

Sextäter wurde zu Haftstrafe verurteilt

Der TV-Beitrag zeigt, wie die beiden Frauen engagiert eingreifen, als ein Mann eine junge Frau vergewaltigen will. Karolina Smaga wirft sich auf den Täter, so dass der Mann vom Opfer ablässt. Und die beiden Frauen helfen später durch ihre Täterbeschreibung dabei mit, dass der Flüchtige von der Polizei gefasst wird. Der Sextäter ist ein heute 26-jähriger abgelehnter Asylbewerber aus Marokko, der damals in einer Herforder Flüchtlingsunterkunft lebte. Er wurde zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt.

Karolina Smaga äußert im ZDF erneut Kritik an einer Personengruppe, die sich damals in der Nähe des Tatorts aufhielt, aber trotz Hilferufen nicht eingegriffen habe. Sie selbst wurde bei ihrem Einsatz an der Hand verletzt. Karolina Smaga und Linda Cariglia hätten »alles richtig gemacht«, lobt Moderator Cerne. Er stellt fest: »Höchsten Respekt vor dem engagierten Eingreifen dieser beiden Frauen.«

Den TV-Beitrag finden Sie hier.