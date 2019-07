Bielefeld (WB/hu). Während die Bauarbeiten an der neuen Sekundarschule begonnen haben, geht es auch an einer anderen Großbaustelle in der Ortschaft Bethel weiter voran. Beim Abriss des Gebäudes der Kinderklinik am Grenzweg sind deutliche Fortschritte zu erkennen. Dort arbeiten sich zwei Bagger kontinuierlich vor. Der Gebäudeflügel an der Ecke Grenzweg/Bethesdaweg ist bereits verschwunden, dort liegt nur noch ein großer Haufen Geröll.