Los ging es diese Woche mit den Auftritten von drei regionalen Bands. »Wir haben dieses Mal an jedem der Abende drei Bands, so können wir noch mehr Musikern die Möglichkeit geben, hier aufzutreten«, erklärt Tom Kummerfeldt. Der Newtone-Chef sieht im oft von den Bielefeldern wenig positiv wahrgenommenen Kesselbrink einen idealen Auftrittsort: »Man kann hier ganz tolle Sachen machen und wenn man ein gutes Programm hat, dann kommen die Leute auch«.

Dass er damit recht behalten sollte, zeigte sich schnell bei der Auftaktveranstaltung. Schon nach den ersten Takten von »Current-C« füllte sich das Areal vor der Bühne, Passanten blieben neugierig stehen. Die Band fesselte ihre Zuhörer umgehend mit ihrem vielschichtig-melancholischem Sound. Mit ihrer Mischung aus

Indie-Rock, Shoegaze und Postpunk erinnern die vier Musiker an Größen wie The Smiths, Hüsker Dü oder Joy Division und schrecken auch nicht davor zurück, Samples von Bronski Beat in ihre Stücke einzubauen.

Empfehlung von »Rosi«

Zu den »Summer Soundz« gekommen sind sie übrigens durch die Empfehlung der Band, die nach ihnen die Bühne am Kesselbrink nutzt: »Rosi«. Das Duo um Sven Rosenkötter und Mirco Rappsilber holt den dunklen Wave-Sound der frühen 80er Jahre wieder hervor und verpasst ihm einen zeitgenössischen Anstrich. Ein Hauch von Postpunk mit Synthesizerklängen, ein bisschen Cold Wave a la Clair Obscur breitet sich aus im leichten Nieselregen über Bielefeld.

Als dritte Band stehen »Qwertz« auf dem Programm. Das Trio schafft es mit Trompete, Posaune und Schlagwerk musikalisch eine Brücke zu bauen zwischen Polka und Hip-Hop – und das Ganze auch noch tanzbar zu gestalten.

Bereits am nächsten Mittwoch, den 17. Juli, geht es weiter mit den »Summer Soundz«. Dann stehen der Songwriter Joschka Brings (18.45 – 19.30 Uhr) sowie die Bands The Name Abides (20.00 – 20.45 Uhr) und Fluoxcity (21.15 – 22.00 Uhr) auf der Bühne am Kesselbrink. Der Eintritt ist frei.