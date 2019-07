Organisator Johannes Batram (von rechts), die neue stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Karin Jakusseit und der Schatzmeister des Fördervereins Dieter Haase laden zum Musiksommer in die Kreuzkirche ein. Foto: Kerstin Panhorst

Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Schon 2018 bekamen die Besucher des Musiksommers die Auswirkungen des Umbruchs in der Kreuzkirche zu spüren. Sie durften nicht mehr auf die Empore, nur den Musikern war der Zutritt noch gestattet. Grund ist eine Brandschutzverordnung, die eine Nutzung ohne Fluchtweg nicht gestattet.

Da der Förderverein einen Bauantrag zur Nutzungsänderung der in diesem Jahr 125 Jahre alt werdenden Kirche gestellt hat, dürften nach Gesetzeslage aber selbst die Musiker nicht mehr hinauf. »Wie soll ein Organist von unten die Orgel auf der Empore spielen? Wir mussten einen Kompromiss finden, mit dem Bauamt, Feuerwehr, Denkmalschutzbehörde und wir leben können«, erzählt Dieter Haase vom Förderverein der Kirche. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Möller und Wannenmacher wurde das Raumkonzept analysiert. Die Lösung kommt in Form einer ausklappbaren Nottreppe, die in einem Kasten unter der Empore installiert wird.

Weitere Veranstaltungen sind geplant

2000 Euro soll die Spezialanfertigung kosten, für die eine der Bänke weichen und nach vorne versetzt werden muss. Eingebaut werden soll sie Ende Juli. Für die beiden zuvor stattfindenden Konzerte des Musiksommers wurde eine vorläufige Genehmigung ausgestellt. »Der Musiksommer stand auf der Kippe. Ohne diese Genehmigung hätte er nicht stattfinden können«, erklärt Haase. »Wir wollen in dieser Kirche noch mehr machen, deswegen gehen wir den Kompromiss mit der Nottreppe ein«, sagt der Schatzmeister. Denkbar seien neben dem Musiksommer weitere Kulturveranstaltungen, Frühstücke, Kinoveranstaltungen oder eine Vesperkirche. Durch die Nutzungsänderung wäre dies möglich, allerdings würden bis zur Umsetzung noch ungefähr fünf Jahre dauern.

Nun aber steht erst einmal der inzwischen 14. Musiksommer ins Haus. An fünf Sonntagen öffnet die Kirche wieder ihre Tore für alle Musikinteressierten. 3896 Euro hat der Musiksommer 2018 an Spenden erbracht. Von dem Geld hat der Förderverein unter anderem einen Großventilator angeschafft, mit dem es sich in der Kirche auch bei besonders hohen Temperaturen aushalten lässt. Denn aufgrund des Hitzesommers 2018 gingen die Besucherzahlen zurück, nur 722 Menschen kamen zu den Konzerten, im Vorjahr waren es noch 950.

Freier Eintritt

Die Auswahl der hochkarätigen Mitwirkenden und die Zusammenstellung des abwechslungsreichen Programms, für die sich zum zweiten Mal Johannes Batram verantwortlich zeigt, dürfte in diesem Jahr wieder mehr Besucher anlocken. Los geht es diesen Sonntag, 14. Juli, mit »Stimmen« und dem Projektchor Vokalessenz, der unter der Leitung von Markus Landwehr Werke von Pop bis Barock anstimmen wird. Es folgen sommerliche Stücke von Dvorak bis Piazzolla unter dem Titel »Klavier & Klavier« mit dem Pianisten-Duo Raiko Nagai und Chihiro Masaki (21. Juli), »Akkordeon solo« mit dem mehrfachen Preisträger Dragan Ribic und einer Mischung aus Bach und Balkan-Folklore (28. Juli), »Violine & Tasten« mit Geiger Matthias Kölling und dem Pianisten und Organisten Ivo Kanz (4. August) sowie »Flöte & Tasten« mit Querflötistin Birgit Jaunich und dem Pianisten und Organisten Engelbert Schön (11. August).

Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr in der Kirche, Paderborner Straße 198. Der Eintritt ist frei.