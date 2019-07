Das Aquawede in Brackwede wird in den Ferien umfangreich saniert. Foto: Markus Poch/Archiv

Bielefeld (WB). Für mehr als eine Millionen Euro saniert die Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) in der Ferienzeit die heimischen Hallenbäder. Diese bleiben daher einige Wochen geschlossen.

Die Hallenbäder der BBF sind an allen sieben Tagen der Woche geöffnet. Daher bleibt während der Hauptsaison keine Zeit für umfangreichere Arbeiten. Diese würden den Badebetrieb empfindlich stören und wären nicht zu realisieren.

Alle Arbeiten, die nicht besonders dringlich sind, werden deshalb in den Sommerferien in der sogenannten Revisionszeit durchgeführt. In dieser Zeit werden die Hallenbäder ganz geschlossen, damit sie einmal von Grund auf gereinigt werden können.

Das Sportbad und die Sauna im Aquawede bleiben bis einschließlich 1. September geschlossen. Das Sennestadtbad schließt vom 5. August bis zum 27. August seine Pforten. Im Familienbad Heepen schließen Sauna und Familienbad vom 5. August bis zum 27. August.

Das Ishara-Familienbad und die Saunawelt sind von Montag, 15. Juli, bis einschließlich Sonntag, 4. August, komplett geschlossen. Die BBF erneuert im Familienbad Ishara die Umkleideschränke für rund 160.000 Euro. Außerdem gibt es neue Duschen im Bereich der Textilsaunen.

Im Aquawede wird die badewassertechnische Anlage für rund 400.000 Euro saniert und der Umkleidebereich im Bad für 350.000 Euro vollständig erneuert.

Im Familienbad Heepen repariert die BBF Abwasserleitungen für rund 110.000 Euro. Diese Maßnahmen werden bis Ende der Revisionszeit abgeschlossen sein.