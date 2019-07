Von Hans-Heinrich Sellmann

Traditionell am letzten Juli-Wochenende werden bei entsprechendem Wetter wieder viele tausend Besucher an drei Tagen in die Welt des Mittelalters eintauchen. In die 30 Veranstaltungsstunden haben Bielefeld Marketing und Kooperationspartner Le Petit Festival insgesamt 60 Stunden Programm an verschiedenen Stationen mit 400 Akteuren gepackt.

Nach der offiziellen Markteröffnung am Freitag, 26. Juli, um 15 Uhr (die Tore öffnen bereits um 13 Uhr) geht’s auf die beliebte Reise in die Anfangszeit des Bielefelder Wahrzeichens. Für Bielefeld-Marketing-Chef Martin Knabenreich ist der erste Festtag so etwas wie ein Geheimtipp: »Da ist erfahrungsgemäß noch nicht so viel los, und Besucher können entspannt über das Gelände schlendern.« Das dürfte sich freilich bereits am Abend ändern, wenn die Genre-Größen von »Corvis Corax« zum ersten musikalischen Höhepunkt laden und nach Sonnenuntergang stimmungsvoll mit Fackeln jongliert wird.

Mehr als 80 Stände

An mehr als 80 Ständen vom Handwerker bis zum Gastwirt geht der Spaziergang durchs Mittelalter weiter. Zum ersten Mal dabei sind in diesem Jahr eine Duftmanufaktur, ein Musikinstrumentenbauer und eine Spinnerei. Und auch unter den etwa 40 professionellen Künstlern sind einige Bielefeld-Novizen. Im Bauernlager feiert die Formation »Angerspil« ebenso Premiere wie »Narrenmond« am Adelshof.

Mit Spannung wird die Resonanz auf den ersten Auftritt von »Feuerdorn« erwartet. Seit 2009 ist die Gruppe mit treibenden Sackpfeifen, brachialen Trommeln und schönem Gesang auf Mittelaltermärkten unterwegs und verfügt speziell in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens über eine stattliche Fangemeinde. »Feuerdorn« gestaltet das große Abschlusskonzert am Sonntagabend.

Neue Eintrittspreise

Wie gewohnt, sagt Martin Knabenreich, »wollen wir mit den Eintrittspreisen die Kosten decken und keinen Gewinn machen«. Die Veränderungen bei den Eintrittspreisen hätten einen andern Grund. »Wir wollen ein Zeichen setzen für die, die es sich vielleicht nicht so einfach leisten können.« Deshalb kosten ermäßigte Tickets statt fünf nur noch vier Euro, Erwachsene müssen dafür statt sieben nun acht Euro bezahlen. Knabenreich: »Für eine vierköpfige Familie ändert sich damit gar nichts.« Und unter dem Strich werde in Bielefeld mit Blick auf vergleichbare Mittelalterfeste nur etwa die Hälfte des üblichen Eintritts verlangt.

Gewinnspiel

Gar nichts bezahlen müssen neben Kindern unter dem »Schwertmaß« von 1,20 Meter auch die glücklichen Teilnehmer eines Gewinnspiels, das Bielefeld Marketing erstmals ausruft. Für drei Gewinner gibt es einen »Tag auf dem Thron«. Bis zu fünf Personen werden in historische Gewänder gekleidet, erhalten eine Einführung in den »Mittelalter-Knigge« und das kleine »Herrscher-Handwerk«. Ehrensache, dass der »König« auch tatsächlich auf dem Thron Platz nimmt und freie Kost und Logis auf dem Gelände genießt.

Doch dafür will Bielefeld Marketing auch etwas sehen. Teilnehmer schicken bis Sonntag, 21. Juli, ein Bewerbungsfoto von sich und ihrem »Hofstaat« per E-Mail an kommunikation@bielefeld-marketing.de. »Die drei kreativsten Einsendungen gewinnen«, sagt Projektleiter Sebastian Wappelhorst.

Das Sparrenburgfest ist geöffnet am Freitag, 26. Juli, von 13 bis 22 Uhr, am Samstag, 27. Juli, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 21 Uhr. Tickets vorab gibt es in der Tourist-Information am Niederwall und im Besucher-Informationszentrum auf der Sparrenburg sowie hier.