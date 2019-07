In dem Beschluss, den alle Ratsmitglieder außer denen der Linken mittragen, heißt es, dass der Boykottaufruf »in seiner Radikalität zur Brandmarkung aller israelischer Staatsbürger jüdischen Glaubens in Gänze führt und ist dadurch und durch ihr Argumentationsmuster klar antisemitisch«. Zudem erinnerten die Aufkleber auf israelischen Waren, die vom Kauf abhalten sollen, an die schrecklichste Phase der deutschen Geschichte. »Wenn ich daran denke, denke ich an brennende Synagogen«, sagte Detlef Werner (CDU). »Dann läuft es uns kalt den Rücken runter und wir unterstützen das nicht«, sagte Jan Maik Schlifter (FDP).

Klaus Rees (Grüne) bezeichnete den Beschluss als »klare Kante gegen Antisemitismus«. Dennoch bleibe Kritik an israelischer Politik möglich und müsse auch möglich sein. Das garantiere allein schon Artikel 5 des Grundgesetzes, der die Meinungsfreiheit schützt. »Das aber muss gehen, ohne antisemitisch zu sein.«

Linke sind dagegen

Die linke Fraktionsvorsitzende Barbara Schmidt verwies dagegen auf 240 jüdische und israelische Wissenschaftler, die zuletzt dazu aufgerufen hatten, die BDS-Kampagne nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen. Denn Boykotte seien ein legitimes und gewaltfreies Mittel des Widerstandes. Außerdem würden die drei Hauptziele des BDS (die Beendigung der Besatzung, die volle Gleichberechtigung der arabischen Bürger Israels und das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge) internationalem Recht entsprechen.

Schmidt warf zudem die Frage auf, wie nach dem Beschluss mit Veranstaltungen der Bielefelder Nahostinitiative umgegangen werde. »Diese hat den Oberbürgermeister und alle Parteien im Rat aufgefordert, diesen Beschluss nicht zu fassen.« Auch sie lehne die Gleichsetzung von BDS als antisemitisch ab.

Ein Blick auf die Ziele ihrer Ratskollegen könnte Barbara Schmidt bei der Beantwortung der Frage helfen. Mit dem Beschluss will der Rat die Verwaltung und »stadtnahe Gesellschaften« auffordern, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten der BDS-Kampagne die Nutzung von Einrichtungen und Räumlichkeiten für ihre Veranstaltungen zu verwehren. Das gelte für alle Gruppierungen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. »Auch sollen keine Projekte oder Organisationen finanziell gefördert werden, die zum Boykott Israels aufrufen oder die BDS-Bewegung aktiv unterstützen.«