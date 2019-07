Von Michael Schläger

Skater-Wettbewerb auf dem Kesselbrink Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Die wiederum muss man als Laie nicht alle beherrschen. Aber wie die Skateboarder in der »Halfpipe«, wörtlich übersetzt: im halben Rohr, zwischen der »Flat«, der ebenen Fläche in der Mitte, und dem »Vert«, dem senkrechten Bereich der Halfpipe, hin und herflitzen, faszinierte am Samstag die Schaulustigen beim »Umsonst und draußen«-Festival auf dem Kesselbrink .

Die Skate-Anlage dort zählt zu den besten im Lande. Klar, dass das auch die besten Skateboarder anlockt. So machte die »German Vert Tour 2019« am Samstag auch auf dem »Kessel« Station. Bereits zum vierten Mal wurden dort Punkte für die Deutsche Meisterschaft gesammelt.

Entsprechend hochrangig war das Starterfeld besetzt. »Darauf sind wir schon ein bisschen stolz«, sagte Dirk Rösen vom Ausrichter, dem Bielefelder Sportverein TSVE, der über eine eigene Bike- und Skateabteilung verfügt.

Mit seinen 49 Jahren fühlt Rösen sich noch längst nicht zu alt fürs Board, hat selbst schon diverse Titel als Deutscher Meister eingefahren. Gern wäre er auch am Samstag selbst an den Start gegangen. Eine Verletzung hinderte ihn. Dafür gehörte Rösen zu den fünf Juroren, die die Leistungen von Marvin, Mark, Ingo und den übrigen zwölf Startern zu bewerten hatten.

Die zeigten schon beim 30-Sekunden-»Intro«, was sie so drauf haben. Bei der folgenden »Session« ging’s dann so richtig zur Sache. »Man überlegt sich vorher, was man zeigt«, erläuterte Rösen. Der eine fliegt meterhoch über die Rampe hinaus, zeigt an der »Vert«, was er kann. Der andere vollführt locker atemberaubende Drehungen, bei denen das Board mit dem Athleten verwachsen zu sein scheint.

Ein echter Augenschmaus

Der Vergleich mag hinken, aber ein bisschen war’s so wie bei einer Kür im Eiskunstlauf, eine Aneinanderreihung waghalsiger Figuren. Vor allem aber war’s ein echter Augenschmaus. Auf die Ohren gab’s auch ordentlich. DJ Ginbert sorgte für satte Elektrosounds, der Schallpegel lag bei wummernden 88 Dezibel. Auch das gehört zum Lebensgefühl der Skateboarder. Die tragen zwar ihre Wettbewerbe aus, sind dabei Konkurrenten. Doch vor allem geht es ihnen um den Spaß an der Sache, um ein ganz eigenes Lebensgefühl.

Und das war auch am Samstag auf dem Kesselbrink zu spüren. Wer sich sattgesehen hatte an soviel Akrobatik, verspürte dann vielleicht »echten« Hunger. Beim »Umsonst und draußen«-Fest konnte man den an diversen Food Trucks umgehend stillen, um anschließend vielleicht eine Runde abzutanzen. Denn neben dem »Vert Bash« der Skateboarder gab es auch ein DJ-Bühnenprogramm. Schließlich gehörte auch das Stereo zu den Mitausrichtern der Open Air Party. Direkt im Anschluss ging es dann auch nachts in dem Club am Boulevard weiter.