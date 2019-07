Von Stefan Biestmann

Bielefeld/Herford (WB). Ein Bielefelder ist neuer »Mister Deutschland«. Gastronom Kayhan Kilbasoglu (26) triumphierte am Samstag in Magdeburg bei dem Schönheitswettbewerb – nicht zu verwechseln mit der »Mister Germany«-Wahl.

»Ich fühle mich geehrt, den Titel ein Jahr lang voller Stolz tragen zu dürfen«, berichtet Kayhan Kilbasoglu auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. »Es war ein sehr erhabener Moment, weil sich all die Mühe, die ich in den letzten Monaten in mein Ziel investiert habe, ausgezahlt hat.«

Als Siegprämie erhält er einen einjährigen Modelvertrag sowie mehrere Sachpreise und Gutscheine von Sponsoren. Doch damit nicht genug: Kilbasoglu hat sich für die »Mister Universe«-Wahl qualifiziert, die in diesem Jahr in der Dominikanischen Republik über die Bühne geht. Er gehe auch diesen Wettbewerb optimistisch an, berichtet der 26-Jährige. »Letztlich ist alles möglich. Ich fühle mich mental und physisch fit, den Wettbewerbsstress vor Ort positiv zu meistern«, sagt Kilbasoglu. »Entscheidend bei der Wahl ist jedoch nicht einfach nur das Optische. Um solch einen Titel zu erlangen, bedarf es der Manieren eines richtigen Misters.«

Wie berichtet, qualifizierte sich Kayhan Kilbasoglu als »Mister Nordrhein-Westfalen« für das Bundesfinale in Magdeburg. Zuvor war er zum »Mister Bielefeld« gewählt worden. Von den 16 Siegern aus den Bundesländern kamen sechs Kandidaten in die engere Auswahl.

Jury: »Sportlich, sympathisch und attraktiv«

Kilbasoglu und seine Konkurrenten mussten zwei Durchgänge in Magdeburg durchlaufen. In der ersten Runde stellten sich die sechs Kandidaten einem Kurzinterview. Dabei bewertete die Jury die Ausstrahlung und das Aussehen der Bewerber. Im zweiten Durchgang kamen die Kandidaten dann in Badehose auf die Bühne. Hier bewertete die Jury den Gang und die Figur der Männer.

»Sportlich, sympathisch und attraktiv« – das sagte die Jury unter anderem über den Bielefelder, berichtet sein Agent Mahmut Karaton. Kilbasoglu habe mit »deutlichem Abstand« gewonnen. Und der Gewinner freute sich sichtlich, als er später mit »Misses Deutschland 2019« Lena Stöcker und »Miss Deutschland 2019« Philline Dubiel-Hahn auf der Bühne stand.

»Wenn ihr einen Traum habt, glaubt an Euch«

Für Kilbasoglu war es nicht der erste Auftritt vor großem Publikum. So durfte er schon bei der »Fashion Week« in Berlin auf den Laufsteg. Bei einem Friseurbesuch in Bünde sei er damals von einem Berater entdeckt worden. Im Kreis Herford ist er auch fußballerisch aktiv – zuletzt in der ersten Mannschaft des FC Rot-Weiß Kirchlengern und zur neuen Saison beim FC Herford. Auch als Schauspieler will der Mann mit türkischen Wurzeln für Aufsehen sorgen. Er nimmt derzeit Schauspielunterricht und bereitet sich auf Rollen in zwei türkischen Filmen vor.

Für eine große Feier sei noch keine Zeit gewesen, berichtet Kilbasoglu am Sonntag. »Jedoch hatte ich meine Liebsten um mich und konnte diesen Moment mit ihnen teilen.« Und »Mister Deutschland« rät allen Menschen, nie zu schnell aufzugeben. »Ich kann nur jedem empfehlen: Wenn ihr einen Traum habt, glaubt an Euch, verfolgt Euer Ziel und holt es Euch.«