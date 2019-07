Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Die Heeper Schützengesellschaft feiert ihr 187. Schützenfest und auch in diesem Jahr spielt das Wetter mit. »An allen Tagen war bislang richtig was los. Es herrschte eine super Stimmung«, frohlockt Vereinssprecher Andreas Köhler.

Schützenfest in Heepen Fotostrecke

Foto: Bernhard Pierel

Am Sonntag traten etwa 500 Schützen zum großen Festumzug an. Dabei begrüßten die Heeper Schützen auch ihre befreundeten Vereine und Gesellschaften aus Nienhagen, Stukenbrock, Oerlinghausen, Dornberg, Dalbke und Bielefeld. Für die musikalische Begleitung sorgten die Teutoburger Jäger, der Spielmannszug St. Johann Stukenbrock und das Blasorchester 3 Sparren.

Als die Königskutsche mit Oberst Klaus Sieweke und Gattin Daniela sowie dem Königspaar Rudolf und Angelika Krause am Hassebrock zur Paradeaufstellung vorfuhr, hatten sich dort neben den Schützenbataillons auch bereits einige hundert Besucher eingefunden. Gemeinsam mit dem Kronprinzenpaar Thomas und Angelika Juros sowie dem Bierkönigspaar Klaus und Karla Klemme führte die Königskutsche dann den Festumzug an, der am Amtsplatz in den Festakt überging.

Während seiner Festrede dankte Oberst Klaus Sieweke allen Helfern und Unterstützern der Heeper Schützengesellschaft mit ihren vier Kompanien und etwa 630 Mitgliedern. Einen besonderen Dank richtete der Oberst an die »Rotjacken«. Die Damengruppe feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Sieweke: »Unsere Rotjacken zeichnet aber nicht nur aus, dass sie die Tradition hoch halten. Sie sind auch eine tolle Gemeinschaft und bereichern unser Fest jedes Jahr, indem sie die Heeper Bürger am Sonntagnachmittag zum Kuchen für einen guten Zweck einladen.«

Marsch zum Festplatz

Nach dem Festakt auf dem Amtsplatz folgte der Marsch zum Festplatz am Heeper Schützenberg. Dort wurde weiter gefeiert. Auch die Kinder kamen dabei nicht zu kurz. Sie konnten zum Beispiel das Minisportabzeichen ablegen.

Beste Stimmung hatte auch bei der Schlagerparty mit der Band »Mainstreet« am Freitagabend und der »Green’n’White Partynight« mit der Band »Meilenstein« und DJ Ernesto am Samstag geherrscht. Tausende Heeper feierten kräftig mit. »Das Zelt war rappelvoll, die Stimmung top. Und das Wetter passte auch, kein Regen«, berichtete Andreas Köhler.

Der Große Zapfenstreich am Samstagabend stand zum zehnten Mal unter der Leitung von Jürgen Utecht, Hauptmann der 2. Kompanie. Dafür bekam Utecht einen besonderen Dank durch die »Fackelträger« überliefert. Mit leuchtend orangenen Westen hatten sie »Danke Jürgen« auf ihren Rücken erscheinen lassen. König Rudolf Krause hob in seiner Rede besonders das Ehrenamt hervor und appellierte an die Jugend, sich ebenfalls aktiv am Vereinsleben zu beteiligen.

Am heutigen Montag wird dann der neue Königsthron der Heeper Schützengesellschaft ermittelt. Das Königsschießen beginnt um 9.30 Uhr. Um 14.30 Uhr findet die Königsproklamation statt. Zum Abschluss spielt am Abend noch die Cityband Bielefeld. Der Eintritt am Montag ist frei.