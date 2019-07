Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Barbara Ruscher ist ein großer Fußball-Fan. Nicht nur bei Turnieren ihrer eigenen Kinder, bei denen lediglich die »Hooligans am Spielfeldrand – also die Eltern« stören, sondern auch bei internationalen Wettbewerben.

Bei ihrem Auftritt im ausverkauften Zweischlingen outete sich die Kabarettistin und Autorin nun sogar als Verehrerin der FIFA. »Das ist so ein unfassbar sozialer Verein, die geben Gelder einfach so weg. Mal verschwinden 6,7 Millionen einfach so vom Konto – die sind so großzügig«, erklärt die Wahl-Kölnerin.

Besonders beeindruckt hat die 50-Jährige auch die bei der Organisation gelebte Inklusion, schließlich dürften sehbehinderte Funktionäre in Katar nachsehen, ob beim Bau der Stadien Sklavenarbeit geleistet würde. »Die FIFA ist so nett, die untersuchen sogar die Korruptionsvorwürfe gegen sich selbst. Das ist so als würde ein Schwein sagen: ‚Ich habe mich jetzt selbst untersucht, ich bestehe zu hundert Prozent aus Tofu. Ihr könnt mich also essen, aber ich schmecke nicht«, berichtet Barbara Ruscher.

Im Gegensatz zu Fußball gehört Tofu nämlich nicht zu ihren Favoriten. Diese »Pastinaken-Polierer« und Kohlrabi-Smoothie-Trinker sind menschlich nicht ihr Fall. Personen, die ihren Körper als Fetisch sehen und zur Selbstoptimierung neigen, bekommen bei ihr ein eigenes Spottlied. »Lecker essen ist ein Missverständnis«, singt Barbara Ruscher am Klavier und lässt ihren herrlich-ironischen Gedanken freien Lauf.

»Wenn man geimpft ist, geht‘s«.

Noch verhasster sind der durch ihre Radiokolumnen bei HR1 sowie als Moderatorin der NDR-Satireshow »Extra3 Spezial« bekannten Kabarettistin nur noch Kindergeburtstage. Eltern würden sich heutzutage gegenseitig mit immer größeren Events überbieten, doch dabei macht Barbara Ruscher nicht mit. Sie setzt stattdessen auf Retro-Geburtstage mit Topfschlagen, das aus Gründen der Gewaltverherrlichung zu Topfstreicheln wird, und Schokoladenwettessen. »Die Schokolade Fair Trade, mit Kokosblütenzucker und in The Guardian und die Times eingewickelt, für die bilingualen kleinen Klugscheißer«. Wenn dann trotzdem Mütter besorgt bei ihr nachfragen, ob denn das gemeinsame Abbeißen an einer Tafel nicht hygienisch bedenklich sei, hat Barbara Ruscher auch die passende Antwort parat: »Wenn man geimpft ist, geht‘s«.

Ob sie über die Impfungen ihres eigenen Nachwuchses Bescheid weiß, ist allerdings fraglich: »Kürzlich hatten wie Stromausfall. Da hab ich mich dann mal mit meinen Kindern unterhalten, die sind eigentlich ganz nett«.