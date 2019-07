Von Kerstin Panhorst

Und weil es für die Grande Nation keinen wichtigeren Tag gibt als den 14. Juli, wird der französische Nationalfeiertag seit zehn Jahren traditionell auch in Senne gefeiert. Acht Jahre davon fand die Feier in Gedenken an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und in Verbundenheit zur eigenen Partnerstadt Concarneau auf dem Museumshof statt, seit dem letzten Jahr wird das Fest auf dem Senner Marktplatz ausgerichtet. Nach Angaben der Veranstalter kamen 800 Besucher.

Der erstrahlt auch dieses Mal dank unzähliger Flaggen wieder in Rot, Weiß und Blau. Die Organisatoren um Deutsch-Französische Gesellschaft Bielefeld, Kulturkreis Senne und Stadtbezirk Senne zaubern erneut ein wenig Savoir-Vivre auf den Platz mit verschiedenen frankophilen Musikdarbietungen und kulinarischen Spezialitäten.

»In der Bretagne backt man viel mit Butter«, erklärt Dorothea Nitz, die den Besuchern selbstgebackenen Far Breton, einen Kuchen aus Pfannkuchenteig mit Trockenobst, und eine Kouing Aman genannten Hefekuchen kredenzt, der ähnlich einem Blätterteig mit Zucker und Butter immer wieder übereinandergeschlagen wird. Den passenden Cidre reicht dazu der Kulturkreis. Wer es lieber deftig mag, kann auf Merguez-Würste ausweichen, die dank ihrer Lamm-Rindfleisch-Mischung ein besonderes Aroma haben. Original französische Crêpes bereitet Corinne Cheny direkt vor den Augen der Besucher zu und die Senner Landfrauen liefern das deutsche Pendant mit Waffeln dazu.

Livemusik steuert Christian Tadday mit seinem Akkordeon bei. Das Bielefelder Duo Beau Pignon mit Yasemin Zorlu und Sebastian Geise bietet auf dem Senner Marktplatz mit seinen auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und Türkisch verfassten Eigenkompositionen ebenfalls gute Unterhaltung

»Es ist toll, das unsere Partnerschaft auch nach 50 Jahren noch so lebendig ist, das ist eine gute Leistung«, bemerkt Bezirksbürgermeister Gerhard Haupt bei der Veranstaltung. Zum Jubiläum der Städtepartnerschaft wird Mitte August eine insgesamt 112-köpfige Reisegruppe von Senne aus nach Concarneau aufbrechen.