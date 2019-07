Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Feuerwehrkräfte hat am Sonntagabend zwei Brände gelöscht. Am Horstheider Weg brannte es in einem Mehrparteienhaus, wobei eine Bielefelderin eine Rauchgasvergiftung erlitt. An der Detmolder Straße wurden die Brandbekämpfer zu einem Kellerbrand gerufen.