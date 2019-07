Bielefeld (WB). Ein Bielefelder Taxifahrer beobachtete am Sonntagmorgen einen Einbrecher am Oberntorwall. Bei der anschließenden Verfolgung verlor der Zeuge den Täter in der Wilhelmstraße aus den Augen.

Ein Taxifahrer hörte gegen 6.10 Uhr am Jahnplatz eine Scheibe klirren. Er bemerkte einen Mann, der versuchte, durch eine zerbrochene Scheibe in ein Restaurant am Oberntorwall zu klettern. Als der Zeuge die Polizei informierte, bemerkte er, dass der Einbrecher auf ein Fahrrad stieg und in Richtung Rathaus davonfuhr. Der Bielefelder nahm die Verfolgung über die Turner Straße und den Kesselbrink auf. Im Bereich der Wilhelmstraße verlor er den Flüchtenden aus den Augen.

Der Zeuge beschrieb den Täter als 30 bis 40 Jahre alt und von dunkler Hautfarbe. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack mit einem blauen Streifen. Er flüchtet mit einem älteren schwarzen Fahrrad. Vermutlich war der Einbrecher zur Tatzeit angetrunken.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/5450 entgegen.