Von Arndt Wienböker

Neben vielen Bielefelder Persönlichkeiten waren in Person von Dr. Birgit Vemmer (Golf-Club Widukind-Land) und Edwin Kieltyka (Golfclub Ravensberger Land) auch zwei Präsidenten benachbarter Golfvereine dabei. »So viele Teilnehmer hatten wir noch nie. Das ist eine tolle Sache. Wir sind stolz und dankbar, dass so viele Sportler ihr Lieblingshobby mit einer guten Tat verbinden möchten«, erklärte Michael Krapp, Turnierorganisator und Vorstandsmitglied der Bielefelder Bürgerstiftung.

Jeder Teilnehmer zahlte 100 Euro Antrittsgeld. Zum gemeinsamen Essen am Abend gesellten sich zu den aktiven Golfern noch weitere Gäste hinzu, die 50 Euro in die Kasse zahlten. Unterm Strich beteiligten sich so knapp 100 Personen an der Aktion, die eine Spendensumme von etwa 12.500 Euro einbrachte. »Davon gehen 8.000 bis 9.000 Euro direkt in unsere Projekte«, freut sich Michael Krapp.

Die Gelder fließen in Kinder-Projekte

Die Gelder fließen in erster Linie in Kinder-Projekte wie »Aufwind«, »Fit durch Frühstück«, »Safe Kids«, »Musik im Kindergarten« oder den Kinderbewegungstag, bei dem mehr als 800 Bielefelder Kita-Kinder Freude an der Bewegung erleben können. Monika Riedenklau, stellvertretende Vorsitzende der Bielefelder Bürgerstiftung: »Für uns ist das eine gute Möglichkeit, auf diese Projekte aufmerksam zu machen.« Ein Teil der Spendengelder soll zudem Senioren-Einrichtungen zugute kommen.

Nachdem 18 Loch gespielt waren, durfte natürlich auch die Siegerehrung nicht fehlen. In der Brutto-Wertung belegten am Ende Dr. Birgit Vemmer (23 Bruttopunkte) bei den Damen und Ole Specht (32 Bruttopunkte) bei den Herren Platz eins, was an diesem Tag aber nicht im Vordergrund stehen sollte. »Insgesamt war es eine sehr gelungene, soziale Veranstaltung«, bilanzierte Michael Krapp, der sich bereits auf die 16. Auflage im Jahr 2020 freut.

Ein besonderer Dank ging auch an den Bielefelder Golfclub um Präsidentin Birgit Kamloth und Projektleiterin Mia Ferreira-Voss. Der Dornberger Club stellte seine Anlage für das Benefizturnier erneut kostenlos zur Verfügung. Dr. Lutz Worms, Vorstandsvorsitzender der Bielefelder Bürgerstiftung: »Wir bedanken uns im Namen der vielen Kinder und Jugendlichen für die großzügige Unterstützung durch den Bielefelder Golfclub und den Golferinnen und Golfern, die an diesem Turnier teilgenommen haben.«