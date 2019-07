Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Eine Einbruchserie in Bielefelder Kirchen beschäftigt die Polizei. Diese fahndet nach Einbrechern, die zwischen Donnerstag und Sonntag in vier Gotteshäuser in der Innenstadt eingebrochen sind.

Ob es sich bei den Einbrüchen um ein und dieselben Täter handelt, kann die Polizei am Montag weder bestätigen noch dementieren. »Wir können grundsätzlich nichts ausschließen, sind aber noch am Anfang unserer Ermittlungen«, sagt Polizeisprecherin Hella Christoph. Aktuell würden die Spuren in den betroffenen Kirchen abgeglichen. Auch würden Polizeistreifen nun nachts verstärkt die Bielefelder Kirchen in den Blick nehmen.

Wie berichtet, war die Pauluskirche an der August-Bebel-Straße zuerst betroffen. Dort hatte der Einbrecher offenbar den Lichtschalter mit dem Glockenschalter verwechselt. Ein Anwohner rief die Polizei herbei, nachdem ihn am Freitag um 4.30 Uhr in der Frühe das Glockengeläut zu ungewöhnlicher Stunde aus dem Schlaf gerissen hatte. Als die Beamten eintrafen, hatte der Dieb bereits die Flucht ergriffen.

»In aller Eile wurden Schränke aufgebrochen«

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auch die nicht weit entfernt liegende St. Josef Kirche in der gleichnamigen Straße zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, von Einbrechern heimgesucht. »In aller Eile wurden Schränke aufgebrochen und nach Geld durchsucht. Noch können wird nicht genau sagen, welcher Gruppe wie viel gestohlen wurde«, erklärt Pfarrsekretärin Susanne Grüter.

In der darauffolgenden Nacht schlugen die Einbrecher in der Altstädter Nicolaikirche und in der Neustädter Marienkirche zu. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, verschafften sie sich mit roher Gewalt Eintritt durch ein mit Bleisprossen versehenes Sakristeifenster, das in die Altstädter Nicolaikirche führt. Dazu setzten sie Werkzeuge wie eine Schleifhexe, Rüttler und Bohrmaschine ein, die sie zuvor von der benachbarten Baustelle gestohlen hatten.

»Die Sache ist für uns zum Glück glimpflich ausgegangen.«

Mittels einer Leiter gelangten sie zu dem Fenster, zerschlugen die Scheibe samt einer Sprosse und quetschten sich durch die schmale Öffnung. Als Küster Walter Krüger am Sonntagmorgen die Sakristei betrat, entdeckte er den Schaden und fand an der Außenmauer noch die Leiter sowie die Werkzeuge. »Die Einbrecher müssen gestört worden sein, sonst hätten sie wohl nicht die Sachen zurück gelassen«, meint Krüger. Sie nahmen indes diverse Elektroartikel und Bargeld mit. Zuvor versuchten sie noch in das Kellergeschoss zu gelangen. Dort wurde eine Tür zerstört.

Gleich von zwei Seiten – der Nord- und der Südseite – stiegen Einbrecher in der gleichen Nacht durch bodennahe Fenster in die Neustädter Marienkirche ein. Vergeblich versuchten sie dort, Schränke und Spendenbehältnisse aufzubrechen, so dass sie ohne Beute wieder abzogen. »Die Sache ist für uns zum Glück glimpflich ausgegangen. Bei uns gibt es nichts zu klauen. Zum Glück wurden wir von Vandalismus verschont«, sagt Küsterin Almuth Bury. Die betroffenen Fenster wurde sofort von einem Glaser ersetzt.