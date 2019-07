Bielefeld (WB/MiS). In einer öffentlichen Anhörung erhofft sich das Paprika-Bündnis aus SPD, Grünen und Bürgernähe/Piraten Erkenntnisse darüber, wie und unter welchen Bedingungen in Bielefeld wieder eine Baumschutzsatzung eingeführt werden könnte. Die Baumschutzsatzung, die Bielefeld seit 1977 begleitete, war 2002 von CDU, FDP und BfB wieder abgeschafft worden, nachdem es viel Kritik daran gegeben hatte.

Im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beschloss die Koalition zusammen mit den Linken das Hearing. Zuvor hatte es im Bürgerausschuss einen Antrag zur Wiedereinführung der Satzung gegeben. In der Anhörung sollen Fachleute aus kommunalen Verwaltungen, Naturschutzverbänden und dem Fachverband geprüfter Baumpfleger ebenso gefragt werden wie Vertreter aus dem Garten- und Landschaftsbau sowie von Haus und Grund für die Grundstücksbesitzer.

In diesem Kreis soll die Baumschutzsatzungsthematik noch einmal von Grund auf analysiert werden: Welche Erfahrungen gibt es aus umliegenden Kommunen mit einer Baumschutzsatzung? Worauf ist bei einer zeitgemäßen Satzung zu achten? Wie können die Bürger im Umsetzungsverfahren am besten eingebunden werden?

»Dort ist sie ein Erfolgsmodell.«

Alte Vorbehalte sollten unter den aktuellen Forderungen nach mehr Klimaschutz und den Erfahrungen der Fachleute neu bewertet und diskutiert werden, heißt es in einer Mitteilung des Paprika-Bündnisses. Ole Heimbeck, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, findet, es sei höchste Zeit, den Baumschutz wieder stärker in den Fokus zu rücken, zumal der Baumbestand nicht nur durch Kettensägen, sondern auch durch den rasant verlaufenden Klimawandel akut gefährdet sei.

Nichts könne der Erderwärmung so stark entgegenwirken wie die Erhöhung des weltweiten Baumbestands, findet Martin Schmelz (Bürgernähe). Was global wirksam sei, sei sinnvollerweise kommunal auch in Bielefeld umzusetzen.

Klaus Feurich, umweltpolitischer Sprecher der Grünen, meint, in Bielefeld werde die Baumschutzsatzung nicht neu erfunden. Es gebe sie bundesweit in zahlreichen Kommunen wie etwa Gütersloh. »Dort ist sie ein Erfolgsmodell, das von den unterschiedlichen politischen Lagern unterstützt wird.«

Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Die Stadt Detmold hat die Baumschutzsatzung 2017 nach 20 Jahren abgeschafft. Der Verwaltungsaufwand sei zu groß gewesen, war die Begründung. SPD und CDU dort einigten sich auf die Streichung.