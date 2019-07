Von Yvonne Thyen

Wieder steht Bielefeld für zwei Wochen im Zeichen des Tanzes – mit zahlreichen Workshops, angeleitet von internationalen Dozentinnen und Dozenten, sowie allabendlichen Performances hochkarätiger Tanzensembles aus Europa und den USA. In fast dreißig Jahren hat sich das Bielefelder Festival zu einem Markenzeichen entwickelt, das mit seiner Vielfalt und Qualität in Europa ganz oben steht. Das bewies auch die Aufführung der Khambatta Dance Company aus den USA, die das Festival am Sonntag Abend eröffnete.

1986 gründete der Tänzer und Choreograph Cyrus Khambatta sein Ensemble, 2001 ging er mit der Khambatta Dance Company nach Seattle. Mit ostindischen und europäischen Wurzeln selbst multikulturell hat Khambatta in seiner Arbeit inzwischen Tänzerinnen und Tänzer aus 25 Nationen auf die Bühne gebracht. Mit seinen Stücken, die sich um globale gesellschaftliche Fragen wie klimatische und soziale Veränderungen drehen, will er seinen Beitrag zu aktuellen Themen leisten. Wie bei »EarthQuake«, wo das Erdbeben die Ängste, Zwänge und Persönlichkeitsstörungen symbolisiert, die Menschen heute quälen. Oder »Endangered Species« (Gefährdete Arten), das die Frage aufwirft, welchen Einfluss die drohende Klimakatastrophe auf die sozialen Beziehungen hat.

Die Musik ist häufig eher minimalistisch

Diese beängstigenden Themen hat Cyrus Khambatta aber in erstaunlich harmonische Choreografien verpackt. Zwar war der Tanz der vier weiblichen und zwei männlichen Mitglieder des Ensembles durchaus differenziert. Aber selbst roboterhafte Bewegungen oder Zuckungen waren eher weich und zurückhaltend, geschmeidige Bewegungen und ästhetische, häufig klassische Elemente überwogen. Auch die Übergänge waren immer ausgesprochen fließend, etwa wenn sich Tänzerinnen und Tänzer aus der Gruppe lösten und wieder zu einem Ganzen verbanden. Und was in den Choreografien immer wieder deutlich wurde: Khambatta mag Symmetrie.

Die Musik, häufig eher minimalistisch, manchmal fast ätherisch, manchmal auch dramatisch, untermalte Khambattas Choreografien wunderbar. Sehr schön war an manchen Stellen der Gegensatz zwischen Tanz und Musik, zum Beispiel wenn sich die Tänzer zu treibenden Rhythmen wie in Zeitlupe bewegten. Schön auch das minimale Bühnenbild, das nur vom passend eingesetzten Licht und natürlich von den hervorragenden Tänzern bestimmt wurde. Sie überzeugten mit hoher technischer Perfektion: Ihr Tanz war sehr genau und synchron, überaus geschmeidig und einfach schön. Dabei brachten sie auch kleine und witzige schauspielerische Einlagen, wie etwa beim Tanz mit einer Bettdecke.

Bei aller Perfektion und Schönheit hätte man sich hier und da etwas mehr emotionalen Ausdruck und vielleicht auch mal einen Bruch gewünscht. Dann hätten die Stücke tiefer berühren können. Trotzdem: Das Publikum feierte die Khambatta Dance Company zu Recht mit stehenden Ovationen.