Von Paul Edgar Fels

Bielefeld (WB). Die Familienunternehmer sind verärgert über eine Kritik des Internationalen Währungsfonds IWF. So macht der IWF den deutschen Mittelstand dafür verantwortlich, dass Deutschland eines der Länder mit der höchsten Vermögens- und Einkommensungleichheit der Welt sei. Zahlreiche Firmenchefs auch in OWL sind sauer.

Dazu gehört Philip Harting, Vorstandschef der Technologiegruppe Harting (5000 Mitarbeiter) in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke). Harting fühlt sich vom IWF,

an dessen Spitze zuletzt die französische Politikerin und womöglich neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, stand, zu Unrecht an den Pranger gestellt. »Hier wird versucht, das deutsche Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft zu zerschlagen«, empört sich Harting im »Handelsblatt«.

Familienunternehmen seien das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, für das uns viele bewundern, betont er. »Wir investieren als Familienunternehmen überdurchschnittlich in Deutschland, auch in Bildung und Ausbildung, und schaffen neue Arbeitsplätze.« Erst kürzlich investierte Harting 45 Millionen Euro in sein neues Logistikzentrum.

Einschätzung bedenklich

Der IWF hatte vergangene Woche erklärt, ein Großteil des Wohlstandszugewinns seit 2009 sei in Deutschland in Form einbehaltener Gewinne von Familienunternehmen angefallen. Aus diesem Grund fordert der Währungsfonds höhere Steuern auf Vermögen in Deutschland. Vor allem die Erbschaft- und Schenkungsteuer müssten höher sein. Denn sie trage bisher nichts dazu bei, der Vermögenskonzentration bei wenigen Familien entgegenzuwirken.

Das sehen neben Harting auch weitere Familienunternehmer anders. Sie halten die Einschätzung des IWF für bedenklich. Arndt Kirchhoff, Chef des Autozulieferers

Kirchhoff mit Sitz in Iserlohn betont, Familienunternehmer würden das Geld nachhaltig investieren – vor allem in Arbeitsplätze. So sieht es auch die Stiftung Familienunternehmen. »Gerade gesunde Familienunternehmen sind ein Garant für Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland« erklärte Stiftungsvorstand Rainer Kirchdörfer am Montag. Die Bewertung des IWF hält er daher für »einseitig und unangemessen«.

Kirchdörfer: »Der IWF übersieht, dass starke Familienunternehmen, die Gewinne reinvestieren und wesentlich zur volkswirtschaftlichen Stabilität beitragen.

« Allein die 500 größten Familienunternehmen steigerten die Zahl der Mitarbeiter zwischen 2007 und 2016 um 23 Prozent – die nicht im Familienbesitz befindlichen 27 Dax-Konzerne nur um vier Prozent.

Zudem hätten Familienunternehmen im Schnitt 28 Prozent Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer auf ihren Gewinn in den Jahren 2009 bis 2013 abgeführt. Bei den nicht-familienkontrollierten Dax-Konzernen sind es laut Stiftung nur 25 Prozent gewesen. Und: Während die Familienunternehmen 69 Prozent der Ertragsteuern in Deutschland abführten, waren es bei den nicht-familienkontrollierten Dax-Konzernen 42 Prozent.

Philip Harting ergänzt: »Börsengänge finanziell zu erleichtern und stattdessen Familienunternehmen steuerlich mehr zu belasten, ist der falsche Weg. Höhere Steuern für Familienunternehmen bedeuten weniger Investitionen und weniger Jobs in Deutschland.« Die IWF-Äußerungen seien der erneute Versuch einer Neid- und Umverteilungsdebatte. »Sie schaden dem sozialen Frieden.«