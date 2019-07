Mit wem treten Sie an, um SPD-Bundesvorsitzende zu werden? Mit dem Juso-Chef Kevin Kühnert oder mit Herfords Bürgermeister Tim Kähler?

Wiebke Esdar : Mit Kevin Kühnert bin ich in dieser Woche noch verabredet, und mit Tim Kähler habe ich vorige Woche gesprochen. Aber nicht über eine Bewerbung für den SPD-Bundesvorsitz. Ich muss erst noch mit Stefan Schwartze klären, wie wir uns als Doppelspitze die Vereinspräsidentschaft bei Arminia Bielefeld teilen.

Ernsthaft: Denken Sie über eine Kandidatur für die SPD-Spitze nach?

Esdar : Als Mitglied des SPD-Parteivorstands begleite ich den Prozess. Mein Fokus liegt jetzt darauf, die Bielefelder SPD-Mitglieder so eng wie möglich einzubeziehen.

Sie sind Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Bielefeld. Was wäre, wenn mit der Kandidatin Christina Kampmann die nächste SPD-Chefin aus Bielefeld käme?

Esdar : Am Ende der Vorstellungsrunden entscheiden das die Mitglieder aus ganz Deutschland. Das ist gut, und es werden immer mehr spannende Kandidaturen. Ich habe im Parteivorstand stark für dieses offene Verfahren geworben und freue mich, dass davon auch aus Bielefeld Gebrauch gemacht wird.

Wird von der nächsten SPD-Spitze, ob eine Person oder zwei, nichts weniger erwartet, als den Ausstieg der Sozialdemokraten aus der Große Koalition voranzutreiben?

Esdar : Die Stimmung nehme ich so wahr, dass die Skepsis gegenüber der Großen Koalition zunimmt. Aber es geht bei der Entscheidung über die neue SPD-Spitze nicht darum, den Daumen über der GroKo zu heben oder zu senken. Wir haben uns den Weg in die Bundesregierung schwer gemacht und würden uns den Weg aus der Bundesregierung nicht leicht machen. Auf unserem Bundesparteitag müssen wir bewerten, wie es bislang gelaufen ist und wie es weitergehen könnte.

Hält die Große Koalition bis zum SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember, oder steigt die SPD Ende Oktober nach der womöglich dritten verlorenen Landtagswahl im Osten aus?

Esdar : Das entscheidet sich nicht an unseren Ergebnissen bei den drei Landtagswahlen im Osten. Bei der Frage über die Große Koalition gibt es verschiedene Ebenen. Wir müssen klären, welche Inhalte wir noch umsetzen können und in welchen Bereichen sich nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags etwas geändert hat – da sehe ich an erster Stelle die Pflege. Entscheidend ist auch, ob wir einander noch vertrauen können. Da ist vor allem aus Richtung des Bundesinnenministers Horst Seehofers viel Schaden entstanden.

Was erwarten Sie nach einem möglichen Ende der Großen Koalition: Neuwahlen, Jamaika oder Minderheitsregierung?

Esdar : Sollten wir aussteigen, läge die Verantwortung bei den anderen Parteien. Sie müssten sehen, was möglich wäre – ob festes Bündnis oder Minderheitsregierung. Und vielleicht besinnt sich dann FDP-Chef Christian Lindner noch einmal.

Sie sind eine junge Frau, links und gegen die Große Koalition. Die Befürworter der Regierung sind männlich, älter und pragmatisch. Ist das die Konfliktlinie in der SPD?

Esdar : Nein. Diese Linie gibt es nicht, ich kann mich da nicht einsortieren. Denn ich stehe für pragmatische Politik, das zeigen auch die Papiere, die ich zum Beispiel zur Finanzpolitik veröffentlicht habe. Man kann gleichzeitig Kapitalismuskritik üben und pragmatische Vorschläge zur Stärkung der Daseinsvorsorge machen. Wir sind nicht so starr in unseren Positionen. Alle wägen jede neue Situation neu ab. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mit meinem Votum gegen die SPD-Beteiligung an der Bundesregierung falsch gelegen hätte, und dafür habe ich auch gearbeitet. Wir sind noch nicht an dem Punkt zu sagen, dass wir falsch gelegen haben.

Rennt die SPD zu sehr den Wählern hinterher, die zu den Grünen gegangen sind, als denen, die statt SPD jetzt AfD wählen?

Esdar : In sehe im Parteivorstand und in der Bundestagsfraktion nicht, dass wir irgendwem hinterherlaufen. Wir sind im Prozess der inhaltlichen Erneuerung und arbeiten Themenfelder auf, in denen wir uns längere Zeit nicht klar positioniert haben. Im Europawahlkampf waren wir in der Klimapolitik nicht schnell genug, um unsere Standpunkte zu erklären.

Glauben Sie wirklich, dass die Mehrheit der SPD-Wähler die Klimagesetze samt CO2-Steuer gut findet?

Esdar : Ich halte es für richtig, dass wir beim Umwelt- und Klimaschutz jetzt handeln und nicht mehr so viel diskutieren. Auch bin ich davon überzeugt, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung das will. Für uns als SPD ist wichtig, dass Klimaschutz sozial gerecht ausgestaltet wird und niemanden ausgrenzt. Wenn wir das schaffen, können die SPD-Wähler diesem Kurs folgen.

Die dänischen Sozialdemokraten gewinnen ihre Wahlen mit einer strengen Asyl- und Migrationspolitik. Ein Vorbild für die SPD?

Esdar : Wir tun gut daran, in Gänze auf sozialdemokratische Schwesterparteien in Europa zu schauen. Wenn man sich die Wählerwanderung in Dänemark genau ansieht, dann haben die Sozialdemokraten nicht in erster Linie wegen ihrer Asylpolitik Stimmen gewonnen. Wir müssen uns überlegen, was wir in Deutschland für richtig halten. Und da werbe ich für eine Asylpolitik mit weitem Herzen und eine positive Auslegung unserer Asylgesetzgebung. Was wir an Vertrauen verloren haben, hängt vor allem mit den Strukturschwächen im Asylverfahren zusammen.

Addiert liegen SPD, Linke und Grüne bei 48 Prozent. Das könnte für eine Sitzmehrheit im Bundestag reichen. Grün-Rot-Rot mit der SPD als Juniorpartner, ist das erstrebenswert?

Esdar : Auf jeden Fall ist eine progressive Mehrheit im Bundestag erstrebenswert. Deswegen ist ja auch die Arbeit in der Großen Koalition so schwierig, weil wir progressive und konservative Politik zusammenführen müssen. Ich wünsche mir auch auf Bundesebene so klare politische Richtungsentscheide wie zuletzt in NRW.

