Bielefeld (WB). Die Sparkasse Bielefeld wandelt drei ihrer personalbesetzten Niederlassungen in Selbstbedienungsfilialen um. Betroffen sind davon ab dem 1. Oktober die Filialen an der Theeser Heide in Theesen, am Hirschweg in Sennestadt-Süd sowie die Niederlassung Sennecenter an der Bretonischen Straße in Senne.