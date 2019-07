Bielefeld/Lippstadt (WB). Ein 26-jähriger Bielefelder ist am Sonntagmorgen im Lippstädter Ortsteil Bad Waldliesborn bei einer Schlägerei verletzt worden. Der Mann war zusammen mit vier anderen Männern im Alter von 24 bis 27 Jahren in der Nähe des dortigen Schützengeländes am Sportplatz unterwegs, als er unvermittelt von einer mindestens fünfköpfigen Gruppe angegriffen wurde.