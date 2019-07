Von Michael Diekmann

Bielefeld/Herford (WB). Die Landwirte in Bielefeld schlagen Alarm. Mit Sorge schaut man auf den zunehmenden Flächenverbrauch. Großprojekte für Gewerbe oder Wohnen wie in Babenhausen rauben den Bauern ihre Existenzgrundlage, warnt Hermann Dedert in seiner ernüchternden Bilanz für 2019.

Besonders in Bielefeld, aber auch im benachbarten Kreis Herford nimmt die landwirtschaftliche Fläche immer weiter ab. Mit gut 8.500 Hektar hat sie einen neuen Tiefststand erreicht. 2004 waren es noch mehr als 10.000 Hektar gewesen. Gleichzeitig ist die Zahl der bäuerlichen Betriebe in Bielefeld im Vollerwerb und im Nebenerwerb erstmals unter 170 gesunken. »Fläche ist ein hohes Gut«, erklärt Hermann Dedert, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford-Bielefeld.

Die Konsequenzen sind im Sommer 2019 klar erkennbar. Die verbliebenen Vollbetriebe werden immer größer, um überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können. Der Schnitt liegt bei über 40 Hektar, die Rentabilitätsgrenze bei über 100 Hektar. Die Landwirte fordern bei allem Verständnis für die Entwicklung der Kommunen, dieses flächenschonend zu betreiben. Stichworte seien hier die Nutzung von Industriebrachen, die Innenverdichtung von Städten und bei Flächenbedarf dichte Bebauung. In Herford hat sich die Zahl der Höfe ebenfalls seit 2010 von 547 auf unter 450 reduziert, die Ackerfläche um 1.500 Hektar.

»Man kann Infrastruktur auch optimieren ohne großen Flächenverbrauch.«

Blick auf den Flächenfraß sagt Dedert: »Die Außenbereiche sind so weit wie möglich zu schonen. Ein Negativbeispiel, wie es nicht gemacht werden sollte, ist die Entwicklung in Dornberg und Babenhausen.« Allein Bielefeld hat laut Vorstandsmitglied Michael Kleimann von 2004 bis 2016 mehr als 1000 Hektar verloren. Und sein Kollege Jochen Höner erinnert an die Versorgungssicherheit angesichts immer stärkerer Nachfrage nach regionalen Produkten. Viele Leute seien ziemlich weit weg von Landwirtschaft, klagt Höner mit Blick auf die Bielefelder Baulandstrategie, mit der die Kommune die Fläche für dringend benötigten Wohnraum von den Landwirten beschaffen will.

Hermann Dedert ist überzeugt: »Man kann Infrastruktur auch optimieren ohne großen Flächenverbrauch im Außenbereich.« Wohnen im Westen oder Gewerbe im Osten zeigen aktuell, wie sich die Zivilisation in Bauernland frisst. Dedert: »Dabei kann man nicht regionale Landwirtschaft fordern, aber die Landwirtschaft vor der Tür einfach weghauen.« Die Bauern sehen durchaus Perspektiven für die Zukunft, weil es genügend Interessenten für die Fortführung von Höfen gibt. Aber auch bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sieht der Landwirt genügend andere Möglichkeiten als die aktuelle Praxis.

Dramatisch ist die Entwicklung in Bielefeld und Herford bei der Viehhaltung. Die ist überproportional zurück gegangen. Die Erlössituation ist schwierig, Auflagen in der Bewirtschaftung engen die Expansion von Stallanlagen selbst für mehr Tierqualität ein. Viele fragen, ob sich die Investition in Tierhaltung aktuell noch lohnt.