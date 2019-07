Bielefeld (WB). Dr. Ulrike Detmers, Professorin am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit an der Fachhochschule Bielefeld und Mitglied der Geschäftsführung und Gesellschafterin der Mestemacher-Gruppe in Gütersloh, war Ehrengast und Rednerin beim traditionellen Sommerfest des Verbandes deutscher Unternehmerinnen (VdU) in der Oldtimer-Remise in Brackwede.